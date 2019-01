Zeitzeugen gesucht

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein drei-Generationen-Gespann wird für eine geplante ARD-Fernseh-Dokumentation über die Geschichte der Gleichberechtigung in der Nachkriegszeit bis heute gesucht. Journalisten der ARD-Anstalt Radio Bremen wollen dafür mit Zeitzeugen in den alten und den neuen Bundesländern sprechen. Eisenhüttenstadt steht derzeit auf der Liste ganz oben. Es gab bereits eine Kontaktaufnahme mit dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR.

„Die drei Zeitzeugen sollen erzählen, was aus ihrer persönlichen Sicht zum Thema Gleichberechtigung zu sagen ist“, erklärt Rainer Krause von Radio Bremen. Wie war das mit der Berufstätigkeit? Hatte der Mann in der Nachkriegszeit tatsächlich die Macht über die Frau ? Was hat sich in den 1960ern verändert? Was ist besser geworden, was vielleicht sogar schlechter? All das sind Fragen, denen man in der TV-Dokumentation auf den Grund gehen möchte.

Ein Oma-Tochter-Enkelin-Gespann ist aufgrund der Thematik die Wunschformation. Am liebsten wäre den Journalisten, wenn dabei eine Frau ist, die zu DDR-Zeiten in einem jetzt typischen Männerberuf gearbeitet hat. Der Sender ist auch noch auf der Suche nach einem geeigneten Drehort in Eisenhüttenstadt.

Wenn Sie, liebe Leser, also Lust haben, über Ihre Erfahrungen mit der Gleichberechtigung zu sprechen, dann melden Sie sich gern bei uns in der Redaktion. Wir leiten die Kontakte dann weiter nach Bremen.

