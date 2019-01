Beeskower Bäderbus rollt weiter

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadtverwaltung hat im vergangenen Jahr einen Zuschuss von rund 4600 Euro für den Bäderbus gezahlt. An den zehn Fahrten ins Schwapp, in das Eisenhüttenstädter Inselbad, zum Tropical Islands und in die Therme Bad Saarow nahmen 258 Personen teil. Die Zahl der Erwachsenen überwog deutlich, nur knapp 100 Kinder waren mit unterwegs. Den Kosten für die Fahrten und den Eintritt in die Bäder von 8500 Euro standen Einnahmen von knapp 3900 Euro gegenüber. Der durchschnittliche Zuschuss der Stadt pro Teilnehmer lag damit bei 17,91 Euro.

Die Teilnehmer zahlten für Transport und Eintritt jeweils 16 Euro, Kinder acht Euro. Für die Tropenhalle lag der persönliche Beitrag bei 20 und zehn Euro. Darüber informierte die Verwaltung auf der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses. Alle Interessenten an einer Bäderfahrt konnten auch in den Bus steigen, zwei Touren fielen aus. Für die Septemberfahrt nach Fürstenwalde habe es nicht genügend Interessenten gegeben. Die Fahrt nach Lübbenau im Oktober konnte nicht stattfinden, weil im Bad Bauarbeiten stattfanden.

Die Bäderbusfahrten von Beeskow aus werden in diesem Jahr fortgeführt. Die erste Tour führt am Sonnabend in die Therme Bad Saarow. Sie ist bereits ausgebucht. Für den 23. Februar ist eine Fahrt ins Eisenhüttenstädter Inselbad geplant. Das gesamte Jahresprogramm kann man sich als Flyer in der Tourismuszentrale im Beeskower Marktplatz abholen. Dort ist auch die Anmeldung für die Mitfahrt möglich. Die muss spätestens fünf Werktage vor dem geplanten Termin erfolgen.

Die Preise für die meisten Fahrten bleiben unverändert, obwohl, so Kämmerer Steffen Schulze auf der Sitzung des Kulturausschusses, fast alle Bäder ihre Eintrittspreise zum Jahreswechsel erhöht hätten. Beim Tropical Islands sei die Erhöhung allerdings so drastisch ausgefallen, dass statt 20 jetzt 24 Euro für die Mitfahrt fällig werden, Kinder müssen zwölf statt bislang zehn Euro zahlen.

Anmeldung über die Touristinformation Beeskow unter 03366 42211. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 18, sonnabends von 9 bis 12 Uhr.