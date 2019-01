Landesbetrieb ersetzt Ortstafel

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Anfang November vergangenen Jahres ist die alte verschwunden, seit dieser Woche ist nun endlich die neue da: Die Rede ist von der Ortstafel am Müllroser Ortseingang aus Richtung Schernsdorf. Am 8. November 2018 hatte die MOZ darüber berichtet, dass die gelbe Ortstafel auf der Landesstraße L 37 nicht mehr vorhanden ist und ortsunkundige Kraftfahrer mit Tempo 100 in die Stadt reinfahren könnten. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat dann vorübergehend am Ortseingang ein Höchsttempo-50-Schild aufstellen lassen. Die Zeit dieses Provisoriums dauerte letztlich länger als zwei Monate. Seit Mitte dieser Woche werden Kraftfahrer nun wieder von einer Ortstafel begrüßt und verabschiedet, und zwar von einer neuen.

Die alte Ortstafel war wohl gestohlen worden – mitsamt Rahmen und Rohrpfosten.