Beschilderung am Spandauer Platz wird gewechselt

Silvia Passow

Falkensee Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Falkensee ist die derzeitige Beschilderung am Spandauer Platz für radfahrende Verkehrsteilnehmer nicht zweckdienlich, sie entspreche auch nicht den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwVStVO), so Uwe Kaufmann, Sprecher des ADFC Falkensee.

Zum Zeichen 215 (Kreisverkehr) ist unter Absatz 6 folgendes geregelt: Ist ein baulich angelegter Radweg (so wie in besagtem Falkenseer Kreisel) eng an der Kreisfahrbahn geführt (Absatzmaß max. 4 bis 5 Meter), so sind in den Zufahrten die Zeichen 215 und 205 (Vorfahrt gewähren) vor der Radfahrerfurt anzuordnen. Tatsächlich stehen sie aber dahinter. Ebenso moniert der Verein, dass es keine Rotfärbung des Radweges gibt.

Laut Kaufmann hat der ADFC Falkensee das Problem bereits im Januar 2018 an die Stadt Falkensee herangetragen und auch in den folgenden Wochen und Monaten thematisiert. Der Sachverhalt um die Beschilderung wurde vom ADFC auch an die Polizei weitergereicht, jedoch kann die Polizei selbst hier nicht handeln. Sie sei lediglich eine anzuhörende Behörde, sagt Daniel Keip, Sprecher der Polizeidirektion West. Die Entscheidung liege hier bei der Straßenverkehrsbehörde.

Bereits im vergangenen Jahr erfolgte ein Vororttermin mit den Vertretern der maßgeblichen Institutionen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Beschilderung nicht falsch, aber auch nicht zweckmäßig ist. Eine Überarbeitung wurde vereinbart und beauftragt.

Zuletzt hatte Kaufmann auf die Situation am Spandauer Platz auf einer Veranstaltung zu den geplanten Baumaßnahmen der Spandauer Straße hingewiesen. „Der von Herrn Kaufmann geschilderte Sachverhalt entspricht den Tatsachen“, bestätigt Yvonne Zychla, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Falkensee. Auch sie verweist auf den Landesbetrieb Straßenwesen als zuständige Behörde. Laut ihrer Auskunft hat die Stadtverwaltung den Landesbetrieb bereits mehrfach auf eine Umsetzung angesprochen. Zuletzt auf besagter Veranstaltung Mitte Januar zur Spandauer Straße.

Die neue Beschilderung kommt, nur wann hängt von der ausführenden Firma ab, sagt Frank Schmidt, Dezernatsleiter beim Landesbetrieb Straßenwesen. Der Auftrag wurde bereits erteilt, bestätigt er auf Anfrage.