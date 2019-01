Region wirbt auf Grüner Woche für sich

Ingmar Höfgen

Berlin Fontane.200 und die Landesgartenschau – die beiden zuschauerträchtigsten Ereignisse des Brandenburger Nordens dominierten auch beim Ostprignitz-Ruppin-Tag auf der Grünen Woche am gestrigen Donnerstag die Gespräche auf der Bühne.

Er war nur wenige Minuten auf der Bühne, aber Ralf Reinhardt standen die Schweißperlen auf der Stirn. Zuerst hatte der SPD-Landrat ein Ständchen für Wittstocks Rosenkönigin Tanja I. zu deren 26. Geburtstag angestimmt, danach für das Fontanejahr in Neuruppin geworben. „Sie können erleben, was Fontane so nebenher gemacht hat“, pries Reinhardt die Ideen der Hotels und Gaststätten und das Zusammentreffen von Natur und kulinarischen Erlebnissen an.

Für ordentlichen Schweiß sorgten „das Licht und die Torte“, wie Reinhardt später sagte. Die Buttercreme-Torte mit Kirschfüllung, überzogen mit Fondant, hatte es nicht nur kalorienmäßig in sich. Die sieben Kilogramm schwere und 60 mal 40 Zentimeter große Leckerei wurde vom Flecken Zechliner Bäcker Norbert Janke und eben von Reinhardt gehalten – gern auch etwas schräg, damit man die auf Esspapier gedruckten Logos noch erkennen kann.

Wenig später schritten dann Reinhardt und sein Prignitzer Amtskollege zum symbolischen Anschnitt. Alle weiteren Schnitte übte dann ganz fachmännisch Janke aus, beginnend beim Fontane.200-Logo. Nach einer Viertelstunde waren alle Stücke an die vorbeiziehenden Messe-Gäste verteilt. Auch zahlreiche Politiker waren schon am Morgen zum Landkreis- und zum Laga-Stand in die Brandenburghalle 21a gekommen. Die Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke (CDU) und Dagmar Ziegler (SPD) schauten am Vormittag vorbei, ebenso der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse sowie aus Rheinsberg Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) und Tourismus-Chefin Sigune Schmidt-Ulbrich.

Nicht nur sie warben für die Region. Mitten im Besucherstrom stand Helene Jöchel mit Veranstaltungs-Heftchen. Ob sie sich für Kultur interessieren, wollte die 18-Jährige zunächst wissen, ehe sie nach einem kurzen Gespräch die Hefte weitergab. Die Neuruppinerin absolviert derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei Fontane.200 und deshalb auch einige Tage bei der weltgrößten Verbrauchermesse dabei.

Kulturell zeigte sich das Ruppiner Land wieder von seiner bunten Seite. 20 Schüler der Kreismusikschule brachten die Besucher abwechselnd mit dem Chor Wittstock gut durch den Morgen. Später waren auch noch die Jugendkunstschule sowie die Radballer zu Gast auf der Bühne.