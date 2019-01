Als noch Baby-Flaschen sterilisiert wurden

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Jubiläumsfeiern sind immer auch Stunden der Erinnerungen. So auch im Ketziner Hort Havel-Kids. 50 Jahre besteht in diesen Tagen diese Einrichtung. 1.189 Kinder wurden hier seit dem Eröffnungstag am 17. Januar 1969 betreut, 194 Erzieherinnen hatten dafür in den 50 Jahren die Verantwortung übernommen.

Marina Herzog hat hier den Beruf der Erzieherin gelernt. Gemeinsam mit Enkelin Sophia erinnerte sie sich auf der Jubiläumsfeier beim Stöbern in Bergen alter Fotos gern an die Zeit in der Einrichtung. „Wir hatten gute Arbeitsbedingungen, es hat Spaß gemacht“, blickte sie zurück. Der Kinderarzt wäre jede Woche in die damalige „Bummi-Krippe“ gekommen, behandelte leicht erkrankte Kinder, impfte, beurteilte aber auch den Entwicklungsstand und führte entsprechende Gespräche mit den Eltern.

Eine eigene Milchküche gab es auch. Brei und Milch für die Kinder im ersten Lebensjahr wurden hier selbst zubereitet und die Fläschchen und Sauger im hauseigenen Sterilisator keimfrei gemacht, erzählte Birgit Plückhahn an dem noch immer vorhandenen und ausgestellten Gerät.

Dass auch damals schon Erzieherinnen und Betreuungsplätze knapp waren, hatte Evelin Sens erfahren müssen. Das war 1979. Sie konnte nicht arbeiten, weil sie keinen Krippenplatz bekam. Irgendwie hatte die damalige Leiterin, Käthe Taterra, die die Kinderkrippe vom ersten Tag an leitete, davon gehört. Ihr Vorschlag sei es gewesen, für ein Jahr hier zu arbeiten und das Kind zur Betreuung mitzubringen. „So war uns beiden geholfen“, scherzte Evelin Sens.

Die weitere Geschichte der ehemaligen Bummi-Krippe ist wechselvoll. 1992 wurde eine Gemeinschaftseinrichtung Krippe und Kindergarten gebildet und schließlich im Jahre 2006 der Hort der Europaschule. Nadin Scholz kam mit Tochter Cecile zum Jubiläum. So um 1978 wurde sie selbst hier betreut. Besonderes Lob zollte sie den Hortbetreuerinnen für die vielfältigen Veranstaltungen und Unternehmungen mit den Kindern.

Marina Thierbach hat hier gelernt und trägt heute als Leiterin die Verantwortung für die Betreuung und Erziehung der 170 Hortkinder. „Wir sind viel im Freien, veranstalten Sportfeste ebenso wie Wanderungen“, erzählte sie. Im Hort selbst gäbe es fünf Arbeitsgemeinschaften wie Tanzen, Sport und Theater, an weiteren etwa 20 könnten die Jüngsten in der Schule teilnehmen. Beliebt seien auch die Wanderungen in der näheren Umgebung und die Ausflugsfahrten. Die nächste steht schon bevor, es gehe zum Köthener See, zählte sie auf.

Auch sonst haben Kinder, Erzieherinnen und Eltern oft gemeinsam viel Spaß, so beim Ketziner Fischerfest, für das sie alle immer etwas Besonderes basteln und damit beim Festumzug ein eigenes Bild gestalten, und beim Havelfest des Seesportclubs. Hier stellen Erzieherinnen und Eltern eine gemeinsame Mannschaft beim sportlich spektakulären Wettbewerb im Kutterrudern. Viel Lob gab es auch für einen Film, in dem in Endlosschleife den ganzen Nachmittag 50 Jahre Hortgeschichte in Bildern viel Gesprächsstoff über „damals“ bot.