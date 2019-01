Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Wegen eines angebrannten Toastbrotes sind am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr 27 Feuerwehrleute in sieben Fahrzeugen in die Neuruppiner Möhringsstraße gerückt. Aus einer Wohnung drang Rauch. Verletzt wurde niemand.