Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wie viele Stunden Christian Bresk und Torsten Frommholz gebraucht haben, die imposante Säbelantilope für die Ewigkeit herzurichten, vermögen sie aus dem Stehgreif gar nicht zu sagen. Es stecke aber auf jeden Fall auch in diesem Exemplar eine Menge Arbeit, betonen die Inhaber der Wild- und Fischpräparation, die an der Bergerstraße 114 in Eberswalde zu finden ist. Das in Südafrika erlegte Tier gehört zu den Exponaten, mit denen die Präparatoren aus der Barnimer Kreisstadt auf der Messe „Jagd und Hund“ vertreten sein werden, die vom 29. Januar bis zum 3. Februar in den Westfalenhallen in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, stattfinden. „Wir sind da schon seit vielen Jahren Stammgäste“, betont Christian Bresk.

Das auffälligste Merkmal der Säbelantilope sind die nach hinten gebogenen Hörner, die bis zu 1,25 Meter lang werden können. Dem Exponat aus Eberswalde fehlen an dieser Länge nicht viel.

Die Säbelantilope galt in freier Wildbahn bereits als ausgerottet, befindet sich durch diverse Aussiedlungsprogramme in Afrika aber wieder auf dem Vormarsch.