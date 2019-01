Unternehmer spenden an Vereine

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Geldsegen für sechs Vereine und Interessengruppen: Der Unternehmerverein übergab am Donnerstag Spenden, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Oh du fröhlicher Donnerstag“ im Dezember zusammenkamen. Erfreulich für die Ehrenamtlichen: Leer ausgehen musste keiner der sechs Bewerber.

Insgesamt 1 800 Euro konnten Steffi Borwig und Judith Behm vom Vorstand des Unternehmervereins so am Donnerstag unters Volk bringen. Die Besucher der drei „fröhlichen Donnerstage“ hatten mit dem Kauf von Speis und Trank seinerzeit auch jeweils Stimmzettel erhalten, mit dem sie ihren jeweiligen Favoriten unterstützen konnten. Schon bei der Vorstellung der Aktion waren die Vereinsvertreter zuversichtlich, mehr als einen Verein unterstützen zu können. Nun wurden es sogar alle sechs Bewerber, die es mit ihren Projekten in die engere Auswahl geschafft hatten.

500 Euro gingen an den Förderverein Große für Kleine für das Zirkusprojekt, das im Mai an der Stadtschule stattfinden soll. Der Verein landete in der Gunst der Abstimmenden ganz oben. 400 Euro bekam der Bürgerbusverein für die Anschaffung von neuer einheitlicher Fahrerkleidung. Je 300 Euro erhielten der SV Eintracht Gransee für die Neuauflage seines Familiensportfestes sowie die Arbeitsgruppe Kunsthandwerkermarkt für die Veranstaltung an der Mauerstraße. Die AG Holzbearbeitung der Siemensschule konnte sich über 200 Euro freuen und der Dorfverein Menz erhielt 100 Euro, die er für die Anschaffung von Bastelmaterial und neuen Lampen nutzen will.

Es war die zweite Auflage der „fröhlichen Donnerstage“, die nun ausgewertet wurde. Neuerungen gab es im Vergleich zu Premiere 2017. So wurden dieses Mal mehrere ehrenamtliche Projekte unterstützt anstatt nur eines. Und mit Neuerungen wartet womöglich auch die dritte Auflage in diesem Dezember auf, wie Grit Eckfeld, deren Autohaus Gastgeber eines der Donnerstage war, durchblicken ließ. Denn die Unternehmer können sich vorstellen, das Feld der Veranstalter weiter zu öffnen. „Vielleicht können wir sie schon bei der Vorbereitung mit einbeziehen“, sagte Eckfeld. Die drei Donnerstag auf die Beine zu stellen, sei schon ein Kraftakt für die Unternehmer. Da sei Unterstützung durchaus willkommen. Die Planungen für die kurzweilige Veranstaltungsreihe werde im September beginnen, kündigte Judith Behm an.

Die Ehrenamtlichen sind schon jetzt Feuer und Flamme dafür, nicht nur mit Blick auf mögliche Unterstützung, sondern wegen der Atmosphäre. „Ich würde mich freuen, wenn das weitergeht. Es war eine richtig gemütliche Zeit“, sagte Cornelia Stöckel vom Verein Große für Kleine.

Auch der Zusammenhalt der Vereine untereinander stimmt: „Wir werden Euch in irgendeiner Form unterstützen“, sagte spontan Bürgerbus-Vereinschef Gerald Matschinsky an die Delegation aus Menz gerichtet.