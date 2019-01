Kita-Plätze werden immer knapper

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) In Oberkrämer ist die Kita-Kapazität fast ausgereizt. Zwar müsse die Gemeinde noch kein Kita-Kind ablehnen, aber die Situation bleibe angespannt, so Ronny Rücker. Der Hauptamtsleiter berichtete im Sozialausschuss am Donnerstag über die aktuelle Lage, die er als „wirklich nicht optimal, eher im Gegenteil“ beschrieb.

Um für Entspannung zu sorgen, sollen die Kapazitäten in der Bötzower Einrichtung mit einer Sondergenehmigung erweitert werden. Platz ist dort für 165 Kinder. Ronny Rücker beantragte eine Aufstockung auf 180 Kinder. Ein Vorhaben, das bei den Eltern nicht gut angekommen sei, so Rücker. Die 3,5 Quadratmeter, die laut Gesetz jedem Kind zustehen, könnten aber eingehalten werden. Doch die Genehmigung scheiterte bisher am nicht ausgefeilten Konzept. „Das müssen wir anpassen, um die Belastung in den Räumen zu minimieren“, so Rücker. Zum 1. März wird die Kita voll belegt sein.

Die Marwitzer Kita, die mit einer Ausnahmegenehmigung 77 Plätze hat, ist schon ausgebucht. Eichstädt (46 Kinder) wird zum 1. Mai kein Kind mehr aufnehmen können. Voll belegt ist zum 1. Mai auch Schwante mit 120 Kindern. Etwas Luft, wenn auch wenig, gibt es in Vehlefanz. Zum 1. Juli werden dort 148 Kinder betreut, Platz ist für 152. In Bärenklau werden zum 1. Juli 66 Kita-Kids untergebracht, zwei weitere können aufgenommen werden.

Die Situation in Oberkrämer ist so kritisch, dass nicht immer eine Betreuung im Wohnort sichergestellt werden kann. „13 Kinder aus Bötzow und Marwitz müssen wir nach Vehlefanz umlenken“, so der Hauptamtsleiter. Ein Kind aus Schwante wird nach Vehlefanz in die Kita geschickt.

Die Gemeinde setzt auf den Hortneubau in Bötzow. Momentan werden Hort-Kinder unter anderem in der Kita betreut. Auch der geplante Schulanbau in Vehlefanz schaffe Kapazitäten, weil 35 Schwanter Hort-Kinder dann nach der Schule in Vehlefanz betreut werden können und somit Platz in der Schwanter Kita frei wird. (win)