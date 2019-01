Unterirdische Führungen in Wünsdorf

Andreas Wendt

Wünsdorf (MOZ) Mit einem unterirdischen Sonntag beginnt am 10. Februar die Saison im größten Fernmeldebunker der Welt in Wünsdorf (Teltow-Fläming).

Wie die Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf, einem Ortsteil von Zossen, am Donnerstag mitteilte, dürfen Besucher an diesem Tag das gewaltige, unterirdische Bauwerk auf eigene Faust erkunden. Weite Bereiche des Bunkers würden beleuchtet, andere blieben im Dunkeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Unter der Erde werden Mitarbeiter der Bücherstadt Fragen zur Geschichte, dem Bau und der militärischen Nutzung beantworten. Der Bunker war ein von der Deutschen Reichspost im Auftrag des Oberkommandos des Heeres der Wehrmacht Ende der 1930er Jahre errichteter Bunker. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von sowjetischen Streitkräften genutzt.