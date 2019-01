81 Mal ausgerückt

Larissa Benz

Tauche (MOZ) 2018 war ein einsatzreiches Jahr für die Feuerwehr in Tauche: Sie rückte 81 Mal aus, darunter waren 22 Brandeinsätze. „Das ist teilweise fast doppelt so viel wie in den Vorjahren“, sagt Gemeindewehrführer Karsten Schwebe. 2017 rückten die Taucher Kameraden 63 Mal aus.

Besondere Einsätze waren demnach die Waldbrände in der Lieberoser Heide, in Treuenbrietzen, Bad Saarow und Limsdorf. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Gemeindewehrführer auch der Brand einer Recyclinganlage in Lindenberg im Oktober, wo eine 600 Quadratmeter große Fläche in Flammen stand: „Da waren wir mehrere Tage vor Ort beschäftigt“, so Schwebe. Auch die Zahl der technischen Hilfeleistungen sei mit 49 gestiegen: „Wir mussten immer mal wieder Öl auf der Straße entfernen, einmal sogar auf dem Schwielochsee“, erzählt er.

Die Taucher Kameraden wurden 2018 zu 11 Verkehrsunfällen gerufen, in drei Fällen gab es laut Schwebe Verkehrstote zu beklagen. Zugenommen habe auch die Zahl der Türnotöffnungen: „Man merkt daran, dass immer mehr Leute alleine wohnen und sich nicht helfen können“, sagt Schwebe.

Die Taucher Feuerwehr zählt momentan 260 aktive Kameraden in zwölf Ortswehren. Darunter sind auch 41 Frauen, in Werder gibt es mit Carolin Mettke eine Ortswehrführerin: „Generell ist in Mittweide der Frauenanteil am höchsten“, sagt Schwebe.

„Besonders freue er sich über die Zahl der Jugendlichen. Momentan besteht die Jugendfeuerwehr demnach aus 40 Mitgliedern, Tendenz steigend. Ein Höhepunkt 2018 sei für die jungen Mitglieder auch das große Jugendlager über Pfingsten in Beeskow gewesen. Ende Juni nahmen sie außerdem am Jugendfeuerwehrtag in Lindenberg teil.

2018 investierte die Gemeinde auch wieder in die Ausstattung der Feuerwehr: „Wir haben vor allem in die Richtung technische Hilfeleistung aufgerüstet“, so Schwebe.

Dazu zählen unter anderem zwei neue Rettungsplattformen, die bei Lkw-Unfällen zum Einsatz kommen. 2019 stehen bei vier Feuerwehren Jubiläen an: In Görsdorf, Giesensdorf, Kossenblatt und Mittweide.

Ein größeres Projekt im Jahr 2019 ist für die Taucher das neue Feuerwehrgerätehaus in Mittweide: „Damit verbessern wir die Voraussetzungen für die Kameraden vor Ort erheblich“, sagt Schwebe.

Im aktuellen Gebäude in der alten Dorfstraße müssen sich etwa Frauen und Männer bei Alarmierung in einem kleinen Geräteraum nebeneinander umziehen. Generell wolle man bei der Taucher Feuerwehr bei der Ausstattung weiter aufrüsten, etwa bei der Bekleidung für die Atemschutzgeräteträger.