Strausberger Sanierungsgebiet wird erweitert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Aufwertung des Bahnhofsumfeldes Strausberg-Stadt und die Attraktivierung der Verbindung zur Altstadt entlang der Müncheberger Straße sind auch im Jahr 2019 Schwerpunkt der Stadtsanierung im öffentlichen Raum. Finanziert werden sie mit ÖPNV-Mitteln des Landes Brandenburg, Mitteln des Landkreises Märkisch-Oderland und Stadtbauförderungsmitteln, berichtet Sanierungsträger Uwe Schieferdecker von der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft: „Großbauvorhaben, an denen die Deutsche Bahn beteiligt ist, gestalten sich regelmäßig ausgesprochen langwierig.“ Inzwischen sei der Bauabschnitt längs der Müncheberger Straße, in dem die Städtebauförderungsmittel zum Einsatz kommen, weitgehend abgeschlossen. Im vergangenen Jahr flossen allein rund 850 000 Euro Fördermittel in das Vorhaben.

Eine weitere Tiefbaumaßnahme verlief 2018 vergleichsweise komplikationsfrei: Die Grünstraße zwischen dem Lindenplatz und der Großen Straße erhielt ein ebenes Kleinsteinpflaster. Das macht das Begehen oder Befahren des Abschnitts gegenüber dem früheren Lesesteinpflaster deutlich leichter, resümiert Schieferdecker.

Zum neuen Förderprogramm „Aktive Stadtzentren“ hat im September 2018 eine Gesamtberatung stattgefunden. Dabei wurden in Anwesenheit des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, der Investitionsbank des Landes, des Landesamtes für Bauen und Verkehr Stand und Ziele der Förderverfahren abgestimmt: „Das Land avisierte einen Förderrahmen für das neue Förderprogramm in Höhe von 13,5 Millionen Euro (Bund/Land/Kommune). Schwerpunkte der Zielplanung sind die weitere Attraktivierung der Altstadt (Kulturkino Markt 13, weitere Einzelvorhaben), der Fichteplatz im Süden sowie der nördliche Teil des Strausberger Stadtzentrums mit dem Kulturpark, der Energie-Arena und der Turn- und Festhalle.“ Damit ist die Förderkulisse deutlich größer als das bisherige Sanierungsgebiet, das sich quasi auf die Altstadt beschränkt. Die Laufzeit des Programms reicht bis zum Jahr 2027. Bisher, so informiert Uwe Schieferdecker, wurden der Stadt aber erst 369 000 Euro bis 2022 zusammen mit dem kommunalen Eigenanteil beschieden, davon im Haushaltsjahr 2019 bis zu 45 000 Euro. Im ersten Umsetzungsplan für das Förderprogramm wurden vom Land konzeptionelle Vorarbeiten sowie der 3. Bauabschnitt des Fichteplatzes bestätigt.

Spätestens im Jahr 2021 läuft die Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet Stadtkern aus. Für die Vorhaben Buchhorst 20, Markt 8, Markt 15, Große Straße 56 oder Georg-Kurtze-Straße 1 stehen noch etwa 900 000 Euro Fördermittel zur Verfügung, sagt Uwe Schieferdecker. (js)