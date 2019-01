Antworten sind gefragt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke nutzt jedes Argument, um den allzu raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung zu verhindern. Verwies er zunächst vor allem auf die betroffenen Arbeitsplätze in der Lausitz und die Versorgungssicherheit mit Strom, warnt er jetzt – in der entscheidenden Phase der Kohlekommissions-Gespräche – vor der Gefahr, dass der Strompreis „durch die Decke geht“.

Dies alles ist natürlich nachvollziehbar. Es spricht ja auch viel dafür, den Ausstieg aus der Kohle nicht so rasch zu vollziehen, wie es bei der Atomenergie geschah. Denn die Folgen bis hin zur Frage, ob wir dann den in anderen Ländern erzeugten Kohlestrom importieren müssen, sind noch längst nicht geklärt.

Trotzdem erwarten die Bürger von Politikern nicht nur Fragen oder Warnungen, sondern vor allen Dingen Antworten auf die Herausforderungen. Auch wenn diese Antworten nicht einfach sind. An solchen Antworten – in diesem Fall zum Strompreis – mangelt es bisher in der Debatte.