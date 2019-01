Funktionierender Rauchmelder

René Wernitz

Mögelin (MOZ) Die Polizei konnte sich am frühen Donnerstag gegen 0.30 Uhr in Mögelin davon überzeugen, dass die betroffenen Bewohner eines Hauses in der Ringstraße alles im Griff hatten. Durch die Rettungsleitstelle waren die Beamten von einem Brand in Kenntnis gesetzt worden. Wie sich vor Ort heraus stellte, hatte eine Waschmaschine durch technischen Defekt Feuer gefangen. Vorbildliche Funktionsweise: Durch Auslösung des sich dort befindlichen Rauchmelders wurden die Bewohner auf den Brand aufmerksam und konnten mit einem Feuerlöscher diesen selbstständig löschen. Übrigens ist es in Brandenburg verpflichtend, dass bei Neu- und Umbauten (ab 1. Juli 2016) Rauchmelder vorhanden sind. In Bestandsbauten müssen solche bis spätestens 31. Dezember 2020 installiert sein. Ausführliche Infos dazu auf www.rauchmelder-lebensretter.de.