Modernes Design in alten Mauern

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das ehemalige Gasthaus Polonia in der Leipziger Straße ist seit vorigem Jahr ein Hotel. 32 Zimmer und eine Suite stehen den Gästen zur Verfügung stehen. Der Eigentümer ließ das Gebäude komplett sanieren, so dass nun die Räume und das Frühstück den drei Sternen entsprechen.

Viele Frankfurter kennen es, denn es gehört zu den bekanntesten Gebäuden in der Stadt – das Haus an der Ecke Leipziger Straße/Große Müllroser Straße, in dem bis 1992 das polnische Nationalitätenrestaurant Polonia zum Essen und Tanzen einlud. War die Lokalität der Nachfolger der Gaststätte „Leipziger Garten“, stand das Gebäude seit den 90er Jahren leer und verfiel über die Jahre immer weiter. „Ein Schandfleck“, urteilt der jetzige Hotel-Betreiber, der seinen Namen nicht nennen will.

Eigentümer des alten Polonia ist Viktor Zdesenko, ein Berliner Geschäftsmann mit ukrainischen Wurzeln, der Immobilien bewirtschaftet und verwaltet. Er ließ das Gebäude komplett sanieren und 2014 zu einem Hostel- und Appartementhaus umbauen. „Wir werden dort 32 Zimmer und eine Suite schaffen“, kündigt er damals an, „und im Erdgeschoss werden wir eine Ladengalerie errichten.“ – für Gewerbetreibende.

In der damaligen Ruine wurden das Dach saniert und das Dachgeschoss ausgebaut. „Alles muss erneuert werden, auch der Dachstuhl“, informierte der Eigentümer. Fast zeitgleich ließ der Berliner, der seit mehr als 25 Jahren in Deutschland lebt, die Fassade sanieren und die Fenster austauschen. War die Eröffnung des Hostels für Herbst 2015 geplant, ist unklar, ob der Betrieb überhaupt aufgenommen wurde, da erst zwei Jahre später der Schriftzug „Polonia“ angebracht wurde. Übernachten war im Mai 2017 immer noch nicht möglich.

Seit April letzten Jahres kam wieder Leben in das Haus. Das Hotel Polonia öffnete für Übernachtungsgäste seine Türen – ohne großes Aufsehen. „Zu uns kamen bisher hauptsächlich Geschäftsreisende“, sagt der Betreiber der Hotel GmbH. Die Nähe zur Autobahn, zum Bahnhof, die 18 kostenlosen Parkplätze und Wlan im ganzen Gebäude seien ideal für Berufstätige. Vom Hostel sind der grünliche Fassaden-Anstrich und die Anzahl der Zimmer gleich geblieben sowie die Räume für Gewerbe im Erdgeschoss. Denkbar seien in den zirka 20 bis 90 Quadratmeter großen Räumlichkeiten – der früheren Tanzfläche – ein Friseur und Büroräume für Firmen.

Neu sind der Namenszug „Hotel Polonia“ und die drei Sterne. Außerdem wurden dem Frühstücksraum – der ehemaligen Garderobe des Restaurants – sowie den Zimmern ein „modernes Design“ verpasst. Gehen Gäste die Treppe zu ihrem Zimmer hoch, laufen sie über schwarze Fliesen und an Kunstbildern vorbei, die an den Wänden hängen. Obwohl das Polonia direkt an der vielbefahrenen Leipziger Straße steht, dringt wegen der schallisolierten Fenster kein Autolärm rein. Menschen mit Behinderung gelangen über eine Hebebühne ins barrierefreie Erdgeschoss.

Haben die Standardzimmer alle Fernseher und Bad mit Dusche, sind die Komfort-Zimmer größer und mit einer Couch. Für Hochzeitsgesellschaften bietet die Suite im Dachgeschoss auf 60 Quadratmeter genügend Platz. Und einen guten Ausblick.