Drama mit langer Vorgeschichte

Caracas Die dramatische Lage in Venezuela ist Ergebnis eines Versagens internationaler Institutionen, die vor allem auf Basis ideologischer Überzeugungen entscheiden. Nicolas Maduro war vom ersten Tag seiner Präsidentschaft umstritten. Die Opposition sammelte nach eigenen Angaben 2013 Tausende Beweise für eine Manipulation bei seinem knappen Wahlsieg. Damals war Lateinamerika noch überwiegend links regiert und die lateinamerikanischen Staatenbünde weigerten sich, den Hinweisen nachzugehen. Damit war die Keimzelle der heutigen Krise gelegt.

Als am Mittwoch Interimspräsident Juan Guaido vereidigt wurde, fällten viele Länder wieder eine ideologische Entscheidung. Die rechten Regierungen stellten sich hinter Guaido, die linken hinter Maduro. Das bedeutet: Egal, wer aus dieser Krise als Sieger hervorgeht, der politische Gegner wird das Ergebnis niemals akzeptieren und die nächste Krise ist schon programmiert. Eine ganz ähnliche Situation gibt es beim linksgerichteten Präsidenten Nicaraguas Daniel Ortega und dem rechtsgerichteten Staatschef in Honduras Juan Orlando Hernandez. Auf Vorwürfe des Wahlbetrugs folgten blutige Unruhen, Massenflucht, Repression. Die Frage darf deshalb erlaubt sein: Was macht eigentlich die Uno?