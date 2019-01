Per Anzeige in die Politik - die Kandidaten fehlen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Am 26. Mai wählen die Brandenburger ihre Kommunalvertreter. Ein wichtiges Signal für die Landtagswahl am 1. September. Die SPD tut sich schwer, genügend Kandidaten für die Kreistage zu finden, Grüne und BVB sind zuversichtlich ihre Reihen voll zu kriegen.

„In der Uckermark werden wir nicht alle Plätze der Kreistagsliste besetzen können“, so der Kreisgeschäftsführer des SPD-Unterbezirkes Uckermark, Klemens Urban. Auch aus der SPD in Elbe-Elster heißt es, dass man nicht so viele Kandidaten für den Kreistag finden wird, wie geplant.

Der Unterbezirk Frankfurt (Oder) möchte 30 Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung aufstellen. Da sich das offenbar als schwierig erweist, planen die Sozialdemokraten Anzeigen zu schalten, um Parteilose für die SPD-Listen zu gewinnen. Auch in Brandenburg an der Havel gibt es Schwierigkeiten, so viel Kandidaten zu finden wie in den Vorjahren.

Annoncen sollen jedoch in keinem anderen Unterbezirk geschaltet werden. Nur der Ortsverein Rheinsberg geht diesen Weg. Allerdings, so der Kreisgeschäftsführer von Ostprignitz-Ruppin, Stephan Scheidacker, geschieht dies nicht aus Personalmangel, sondern um parteilose Bürger zum Mitmachen einzuladen. Alle anderen Unterbezirke der SPD scheinen genügend Kandidaten für die Kreistage zu finden.

Klassenbester ist der Unterbezirk Oberhavel, wo man schon seit November die Kreistagsliste komplett hatte und auch in den Gemeindevertretungen zuversichtlich ist, keine Plätze offen zu lassen. Bei den anderen Unterverbänden sieht das auf der Gemeindeebene nicht ganz so rosig aus. Allerdings ist das kein reines SPD-Problem.

Der Landessprecher der Linken, Stefan Wollenberg, rechnet in allen Kreisen mit weißen Flecken bei den Gemeindevertretungen. Bei der Suche nach den Kreistagskandidaten zeichneten sich dagegen keine Schwierigkeiten ab. So ähnlich klingt es auch bei der CDU. Noch fehlt die endgültige Nominierung, Generalsekretär Steeven Bretz ist jedoch in Bezug auf die Kreistagslisten zuversichtlich. Der Landesverband hat für die Kreisverbände im letzten Sommer Wähleranalysen erstellt und die Mitglieder beraten, wie man potentielle Kandidaten gewinnen kann.

Clemens Rostock, Landeschef der Grünen, zeigt sich ebenfalls optimistisch. Für die Kreistage werde man genügend Kandidaten aufstellen, auch wenn die Listen der Grünen kürzer sein dürften als die der größeren Parteien. Stolz ist Rostock, dass es erstmals auch gelingt, frühere weiße Flecken zu schließen, beispielsweise werden die Grünen dieses Jahr auch in Erkner, in Ludwigsfelde und Müllrose antreten.

Péter Vida, Landeschef von BVB/Freie Wähler bereitet die Kommunalwahlen schon seit dem Vorjahr generalstabsmäßig vor. Er rechnet mit 700 bis 800 Kandidaten für die Kreistage und die Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte. In Frankfurt haben die Freien Wähler laut Vida schon 30 Kandidaten sicher, so viel wie sich die SPD erhofft.

AfD-Landeschef Andreas Kalbitz hat nach eigenen Angaben noch keinen validen Überblick. Die Aufstellungsverfahren laufen noch bis Ende Februar.