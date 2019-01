Fluggästen bleiben neue Streiks erspart

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Nach heftigem Streit und Warnstreiks haben sich der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di erstmals auf eine bundesweit einheitliche Bezahlung des privaten Sicherheitspersonals geeinigt.

Zwar konnte Ver.di nicht die geforderten 20 Euro pro Stunde für die Passagierkontrolle durchsetzen. Aber ab 2021 werden in ganz Deutschland 19,01 Euro für die Anlerntätigkeit bezahlt. In Sachsen bedeutet das eine Lohnerhöhung um über 29 Prozent, verteilt über drei Jahre. In Baden-Württemberg und Berlin, wo die Vergütung bisher am besten war, sind es insgesamt gut zehn Prozent. Derzeit liegt der Stundenlohn ohne Zuschläge in Baden-Württemberg bei 17,16 Euro, in Berlin (Tegel und Schönefeld) bei 17,12 Euro. In Ostdeutschland gibt es dagegen nur 14,70 Euro.

Vom bundesweit einheitlichen Tarif profitieren etwa zwei Drittel der 23 000 Beschäftigten. Den Kontrolleuren von Zugängen und Fracht, die nicht so gut entlohnt werden, winkt erst 2026 eine einheitliche Bezahlung. Trotzdem sprach Ver.di-Vorstandsmitglied Ute Kittel von einem großen Erfolg. Die Arbeitgeber seien nach den Warnstreiks von ihrer Blockadehaltung abgerückt.

Der BDLS klagte dagegen über einen ziemlich hohen Abschluss, der weh tue. Seit 2011 seien die Stundenlöhne der Luftsicherheitsassistenten an allen Flughäfen um mehr als 40 Prozent gestiegen, in Hessen sogar um 56 Prozent. Letztlich müssen die Tariferhöhung wohl die Fluggäste bezahlen, allerdings indirekt. Die privaten Sicherheitsdienstleister arbeiten im Auftrag der Bundespolizei; nur in Bayern gibt es landeseigene Gesellschaften. Die Kosten für die Passagier- und Gepäckkontrollen werden über die Luftsicherheitsgebühren an die Fluggesellschaften weitergegeben, im Schnitt gut sieben Euro pro Flug. Jetzt muss sich zeigen, wie stark sie die Tariferhöhung weitergeben und ob auch die Fluggesellschaften Preiserhöhungen durchsetzen können. Es kann aber nur um kleine Beträge gehen.

Für zusätzliche Belastungen könnten die Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag führen, die jetzt starten. Ver.di fordert unter anderem höhere Nacht- und Sonntagszuschläge. Außerdem wollen sich BDLS und Ver.di bemühen, eine Fortbildung zur Luftsicherheitsfachkraft durchzusetzen. Zudem wollen sie die Allgemeinverbindlichkeit des Entgelttarifvertrags beantragen. Die im Verband organisierten Firmen beziffern ihren Marktanteil mit 75 Prozent.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft beklagte die mangelnde Effizienz der Sicherheitskontrollen in Deutschland. „Was wir nun brauchen, sind deutliche Fortschritte bei Automatisierung und Effizenzsteigerung der Kontrollen“, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. Denn die Kosten der Sicherheitskontrollen hätten sich seit 2010 verdoppelt. In London oder Brüssel werden doppelt so viele Passagiere auf einer Kontrollspur abgefertigt wie in Frankfurt oder Hamburg, was an einer besseren Organisation liege.

Der Druck dürfte wachsen, effektiver zu arbeiten. Die Flughafenbetreiber würden den Einsatz der Sicherheitsleute gern stärker selbst lenken. Ein Problem ist allerdings, dass es oft am nötigen Platz fehlt. Berlin-Tegel gilt mit den Kontrollen an den einzelnen Flugsteigen im Hauptgebäude als besonders ineffizient.