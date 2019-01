Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Die Laiengruppe Havelländisches Luch- und Trug-Theater, „Die Wagesäcke“, bringt 2019 sein neues Stück „Alle sind glücklich“ auf die Bühne. Dabei handelt es sich um eine Komödie in drei Akten von Gerd und Gabi Krassler.

Die Akteure Gabi und Dieter sind seit vielen Jahren verheiratet. Die Kinder sind bereits aus dem Haus. Trotz harmonischer Ehe haben sie sich in ihrer häuslichen Gemeinschaft ihre eigene Welt zurechtgelegt und haben auch separate Wohnbereiche, in die sie sich bei Bedarf zurückziehen können. Gabi, sehr auf Fitness und Gesellschaftliches bedacht, leidet mitunter an Freizeitstress. Zudem leidet sie an einer Stauballergie. Dieter ist beruflich und privat Experte für exotische Tiere. Wegen Gabis Allergie darf er Tiere allerdings nur in eingeschränktem Maße halten und dabei nur solche, die nicht „stauben oder fusseln“. Die Beziehung zwischen Gabi und Dieter verläuft harmonisch, solange Dieter sich an die Vereinbarung hält. Offiziell kontrolliert wird diese Vorgabe von Frau Hölzlein, der Zugehfrau, die im Haus für Ordnung sorgt und im Auftrag von Gabi offiziell eine Inventurliste über Dieters Zoo führt. Das geht so lange gut, bis Dieter einen Anruf aus dem Zoo bekommt.

Premiere feiert das Stück an diesem Samstag, 26. Januar, um 16.00 Uhr im Wagenitzer Feuerwehrdepot. Zur Aufführung im Westhavelland wird es zudem am 9. Februar in Stölln gebracht. Die Vorstellung im Lilienthal-Centrum beginnt ebenso um 16.00 Uhr. Im März folgen Vorstellungen im Feuerwehrdepot Brädikow (23.), bei der Kirchengemeinde in Friesack (24.), im Gasthof Stadt Berlin in Strodehne (30.) sowie im Dorfgemeinschaftshaus in Haage (31.). Einlass ist jeweils ab 15.00 Uhr. es gibt Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich die Gruppe.