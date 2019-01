Vietnamesen starteten ins neue Jahr

Simone Weber

Rathenow (Simone Weber) Das neue Jahr wird in vielen asiatischen Staaten dem dortigen Mondkalender entsprechend vom ersten bis zum dritten Tag des ersten Monats gefeiert. Diesmal rund um den 5. Februar. „Wohlstand, Frieden und Glück“, das wünschten sich am vorigen Samstag bereits die Mitglieder des Vietnamesischen Vereins Rathenow-Havelland im Konzertsaal der Alten Mühle. Im Laufe der Jahre war es die 14. Veranstaltung dieser Art.

Der Verein wurde 2006 gegründet, zuvor feierten die in der Region lebenden Vietnamesen ihr Neujahrsfest für sich mit Freunden bzw. in Familie, wie der Vereinsvorsitzende, Phan Hong Nam, berichtet. Rund 30 Familien begrüßte er im Saal. Einige deutsche Freunde waren ebenso eingeladen, zudem die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Anne-Christin Kubb, und der Vorsitzendende der vietnamesischen Gemeinde der Stadt Brandenburg/Havel, Pham Quang Vinh.

Vietnamesen kamen vor allem in den 1980er Jahren als Vertragsarbeiter in die damalige DDR. Im Havelland arbeiteten sie unter anderem im Premnitzer Chemiefaserwerk. Phan Hong Nam kam 1981 und war bis 1990 als Fräser in den Rathenower Optischen Werken beschäftigt.

„Ich freue mich, dass die Vietnamesen sich in Rathenow so wohl fühlen. Auch im Ausland lebend sind sie wichtig für unser Land“, sagte Phan Van Mich, der stellvertretende vietnamesische Botschafter. „Viele ihrer Vereinsmitglieder sind selbstständige Unternehmer. So wünsche ich Ihnen: Das Geld soll rein fließen wie Wasser“, zitierte der Finanzamtsleiter der Stadt Rathenow, Alexander Goldmann, in Vertretung des Bürgermeisters, die traditionelle Grußformel zum Fest.