Schon 500 Polio-Impfungen gesammelt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 500 Impfungen gegen Poliomyelitis (Kinderlähmung) kann der Rotary Club Fürstenwalde bereits finanzieren, denn 500 Kilogramm Plastikdeckel landeten in den Behältern, die Clubmitglieder aufgestellt haben.

Auch aus der Tonne im Fürstenwalder Rathauscenter fischten Guido Strohfeldt und Gordon Starcken am Donnerstag einen Sack voll Deckel. Aber nicht nur: Senfbeschmierte Bockwurstpappen, Kaffeebecher und anderes mischen sich unter das wertvolle Gut. Einige Menschen verwechseln den grauen Behälter neben dem Stehtisch des Bäckers mit einer Mülltonne. Möglicherweise liegt es daran, dass die Abdeckung, auf der die Aktion erklärt ist, gestohlen wurde. Starcken befestigte eine neue. „Vielleicht müssen wir den Standort noch mal überdenken“, sagt er.

Weitere Sammelboxen gibt es in den Toom-Baumärkten, in Sonnengrundschule, Bernhardinum sowie Grundschulen in Bad Saarow und Lindenberg. Rund 500 Deckel wiegen ein Kilo und das entspricht einer Impfung. „Wenn wir acht Tonnen zusammen haben, werden die Deckel kostenlos abgeholt“, sagt Starcken. Dafür arbeitet der Club mit dem Verein „Deckel drauf“ zusammen, der Aktionen deutschlandweit durchführt. www.deckel-gegen-polio.de