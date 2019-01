Fast eine Million mehr für Familien

Von Michael Dietrich

Schwedt Zum Neujahrsempfang des Bürgermeisters strömten am Donnerstagabend wieder Hunderte Bürger und Gäste der Stadt in die Uckermärkischen Bühnen. Sie erlebten den Rückblick des Bürgermeisters Jürgen Polzehl auf das Jahr 2018 und die Verleihung der Ehrenpreise.

Der mit 1500 Euro dotierte Ehrenpreis des Schwedter Bürgermeisters ging in diesem Jahr an zwei Schwedter Lehrer, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche eingesetzt haben. Polzehl zeichnet Christa Dannehl für ihr langjähriges Engagement als Patin einen strahlengeschädigten Mädchens aus Weißrussland aus. Sven Ketel erhielt die Ehrung für sein unermüdliches Bestreben, die eigene Begeisterung für Technik in seiner Freizeit an Schüler weiterzugeben.

In dem festlichen Rahmen des Empfangs wurde außerdem die Ehrung der Lehrerin Angelika Beuster durch Landrätin Karina Dörk nachgeholt. Die gebürtige Schwedterin übernimmt seit 1990 regelmäßig freiwillig Wahlämter und hilft, die Wahllokale in ihrer Schule zuverlässig und umsichtig zu leiten. Außerdem durfte sich Heinz Dieter Strüwing nach seiner Auszeichnung mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg für sein Lebenswerk und seine besonderen Verdienste zur Inklusion von Menschen mit Behinderung in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Umrahmt von der Big-Band und Tänzern der Musikschule, dem inzwischen ebenfalls traditionellen Interview der Moderatorin Ireen Kautz mit Jürgen Polzehl und Sparkassendirektor Dietrich Klein, erinnerten ein Film und eine Power-Point-Präsentation des Bürgermeisters an die Ereignisse des zurückliegenden Jahres.

2018 war aus Sicht des Stadtoberhauptes geprägt von vielen Kontakten zu den Städtepartnern. Mit der Gründung der neuen Städtepartnerschaft zu Tuapse in Russland stand Schwedt 2018 sogar auf der Weltbühne der großen Politik, als im Beisein des deutschen und russischen Außenministers der Partnerschaftsvertrag im Auswärtigen Amt in Berlin unterzeichnet wurde. Auch mit Chojna, Koszalin, Gryfino und Leverkusen gab es 2018 neue Kontakte und Projekte.

Neben Investitionen von rund sechs Millionen Euro in der Stadt und ihren Ortsteilen stellte Polzehl die Verbesserungen für Familien und Kinder in den Mittelpunkt. Die Stadtverordneten hätten 2018 familienpolitische Maßnahmen für rund 900 000 Euro beschlossen. Darunter des neue Begrüßungsgeld für Neugeborene, die Vesper- und Frühstücksversorgung in den Kitas, die Senkung von Kita-Gebühren, mehr Personal in der Musik- und Kunstschule sowie für Jugendeinrichtungen und Sozialarbeit an Schulen. Den Tourismus bezeichnete Jürgen Polzehl als den Gewinner des Jahres, dank der geglückten Stärkung der Struktur und der gestiegenen Bettenauslastung der Gästehäuser.

In seinem Ausblick für das laufende Jahr hob Polzehl die PCK-Abstellung im März mit 3500 zusätzlichen Monteuren, Investitionen in den Schulen und neue Wohnungen sowie dringende Anstrengungen für eine bessere Verkehrsanbindung des Wirtschaftsstandortes hervor.