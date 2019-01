Stilllegung der Gruben angedroht

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Die alten Gruben, in die dasAbwasseraus dem Petershagener „Schloss“ fließt, sind undicht. Der Fürstenwalder Wasserverband droht mit der Stilllegung der Anlage. Zeschdorfs Abgeordnete haben der Erneuerung der Abwasseranlage des Mehrfamilienhauses höchste Priorität gegeben.

Das Schreiben des Fürstenwalder Wasserverbandes, in dem dieser auf die nicht ordnungsgemäße Funktion der Abwasseranlage am Petershagener „Schloss“ hinweist, ist schon vor einiger Zeit bei der Haus-, Grundstücks- und Baubetreuungs GmbH (Hageba) in Wriezen eingegangen. Das Unternehmen verwaltet die kommunalen Wohnungen der Gemeinde Zeschdorf.

„Es muss was passieren. Lange kann ich die Verantwortlichen im Wasserverband nicht mehr hinhalten. Die drohen damit, die gesamte Abwasseranlage still zu legen.“ Das erklärte Michael Persike in dieser Woche in der Beratung des Vorbereitenden Fachausschusses der Gemeinde. Persike ist der technische Leiter des kommunalen Wohnungsunternehmens. Von der Stilllegung wären alle Mieter in dem maroden kommunalen Mehrfamilienhaus betroffen.

Die Hageba hat ein Frankfurter Ingenieurbüro mit Untersuchungen zur Abwasseranlage beauftragt. Die hätten ergeben, dass die beiden alten Gruben, in denen nur ein Bruchteil des verbrauchten Trinkwassers ankommt, nicht zu reparieren sind, informierte Hageba-Geschäftsführer Thomas Bachmann. Eine Kamerabefahrung habe ein „erschütterndes Bild“ ergeben, ergänzte Michael Persike.

Das wundere sie nicht, schließlich seien die Abwassergruben „mehr als 50 Jahre alt“, sagte die Petershagenerin Elke Apelt in der Beratung des Fachausschusses. Der Lösungsvorschlag der Experten lautet: Grubenneubau auf dem zum „Schloss“ gehörenden weitläufigen Gelände. Dafür und für den Abriss und die Entsorgung der alten Abwasseranlage sind Gesamtkosten von knapp 70 000 Euro veranschlagt. Die Summe verschlug einigen Abgeordneten fast die Sprache.

Ob es möglich ist, erst zwei neue, jeweils zehn Kubikmeter fassende Fertigteil-Gruben einzusetzen, und die alten später zu entsorgen, wie es Peter Birkholz vorschlug, soll jetzt geprüft werden. Immerhin soll allein der Rückbau rund 30 000 Euro kosten. Angesichts der erneut hohen Investitionskosten flammte die Debatte um den Verkauf des „Schlosses“ wieder auf, dessen Sanierung die Gemeinde nicht stemmen kann. Mehrere Anläufe sind gescheitert. Die Lebuser Amtsverwaltung soll die Liegenschaft im Petershagener Ortskern jetzt erneut anbieten.

Um die Entscheidung, der Erneuerung der Abwasseranlage am „Schloss“ höchste Priorität zu geben, kommen die Zeschdorfer Vertreter indes nicht herum. Sie folgen damit der Bitte der Hageba-Vertreter. Auf deren Vorschlagsliste für Investitionen in die mehr als 100 Zeschdorfer Gemeindewohnungen in diesem Jahr folgt auf Platz 2 die Instandsetzung der Regenwasser-Ableitung im Neubaugebiet an der Alt Zeschdorfer Hauptstraße und am Neu Zeschdorfer Weg. Die Leitungen funktionierten durch Wurzel-Einwachsungen und Einbrüche nicht mehr, informierte Michael Persike über das Ergebnis einer Kamerabefahrung. Der Leitungsneubau soll mehr als 50 000 Euro kosten. Damit wäre der jährliche Investitionsrahmen der Gemeinde für ihre Wohnungen ausgeschöpft.