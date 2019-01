Bürgermeister schlägt neue Töne an

Flotte Rhythmen: Schon vor den Reden sorgte das Trio Die Ladys dafür, dass das Publikum in Stimmung kam. © Foto: Roland Becker

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Fast 300 Gäste hatten für den Neujahrsempfang am Donnerstagabend im Stadtklubhaus zugesagt. Und man war gespannt. Schließlich war es der erste Empfang dieser Art, den Bürgermeister Thomas Günther (SPD) ausrichtete.

Mit einem Wunsch startete der Bürgermeister in den Abend: „Möge jeder von Ihnen eine Person kennenlernen, die er bisher noch nicht kannte. Dann ist Hennigsdorf wieder ein Stück zusammengerückt.“ Es sind solche Sätze, mit denen das Stadt­oberhaupt dem seit weit mehr als zwei Jahrzehnten gefeierten Empfang eine neue, eine sehr persönliche Note gab. Sein Vorgänger Andreas Schulz war dafür bekannt, mit seiner Rede Fleißarbeit zu leisten. Kaum ein Ereignis oder Bauvorhaben, keine Fördermittel vergaß er zu erwähnen.

Man merkte es Günthers erster Neujahrsrede an: Er ist weniger ein Mensch der Zahlen und Statistiken, als einer, der seine Gäste mit Emotionen berühren kann. „Sie alle haben mir die ersten Schritte als Bürgermeister leicht gemacht“, bedankte er sich und fügte hinzu: „Auf das Amt des Bürgermeisters kann man sich nicht vorbereiten. Da muss man ins Wasser springen und los schwimmen.“

Um in der Sprache der Schwimmer zu bleiben: Bauchklatscher, die weh tun, sparte er dabei nicht aus. Sein Rückblick aufs Hennigsdorfer Jahr 2018 verkaufte er nicht als reine Erfolgsstory. Er ging auch auf die schmerzhaften Momente ein. Dazu zählte er die Abkehr vom bisherigen Schwimmbad-Projekt und den Rückschlag beim Umbau des Alten Gymnasiums zum Gründerzentrum Kreativwerk. Beide sieht er als „Sorgenkinder“ an, für deren Realisierung er derzeit noch nicht seine Hand ins Feuer legen könne.

Und noch ein Problem beschäftigt – nicht nur – den Bürgermeister: die Lage bei Bombardier. Es sei „bitter genug, dass nach so vielen Jahrzehnten keine Serienproduktion von Schienenfahrzeugen mehr in Hennigsdorf stattfinden wird“, bedauerte er die Entscheidung des kanadischen Konzerns und fügte hinzu: „Das Herz von mehreren Hennigsdorfer Generationen hing an dieser Arbeit und ihren Zügen.“

Zu Beginn des Jahres, in dem zum 30. Mal der Mauerfall gefeiert wird, gestattete sich der Rathaus-Chef einen Rückblick auf die Zeit seit 1990: „Hennigsdorf hat die Chancen der Veränderungen sehr gut genutzt.“ Die Stadt des Stahls und der Eisenbahnzüge habe innovative Firmen der Bio- und Medizintechnik anlocken können.

Auch und gerade wegen der großen Umwälzungen seit 1989 werden für Günther die Probleme nicht kleiner, sie ändern sich nur. Eines davon bestehe im Mangel an Wohnungen. Der Bürgermeister räumte ein, dass mit den angepackten Bauvorhaben Fontanehöfe und Schweitzer-Viertel das Problem längst nicht gelöst sei. Weiterer Wohnungsbau sei unumgänglich. Günther zog aber auch klare Grenzen: „Wir können und wollen dafür keine Waldflächen roden oder auf der grünen Wiese neu bauen.“ Es gehe darum, Grundstücksnutzungen fürs Wohnen umzuwidmen und Lücken zu schließen. „In welchem Umfang wir das tun, dazu werden wir eine möglichst breite Diskussion führen müssen.“ Wie weit er dabei die Hennigsdorfer mit ins Boot holen möchte, oder ob er die Lösung dieser Fragen den Stadtverordneten vorbehalten wissen möchte, ließ er offen.

Für die Wahl des Stadtparlaments am 26. Mai zeigte er sich überzeugt, dass „Sie viele Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Stimmzettel finden, die mit ganzem Herzen und viel Mut kluge Entscheidungen für unsere Heimatstadt treffen“. Diese Überzeugung verband er mit dem Appell: „Wählen gehen!“ Das sei in Zeiten, „in denen der Eindruck entsteht, dass es fast schon Mut braucht, um sich zum Wesen unserer Demokratie zu bekennen“, für ihn geradezu eine Bürgerpflicht. Zwischen den Zeilen klang hier die Sorge durch, dass sich das Klima im Stadtparlament durch den Einzug einer AfD-Fraktion ändern könnte. Schon im Jahresend-Pressegespräch kurz vor Weihnachten hatte Günther die AfD charakterisiert, indem er auf ein Zitat von Klaus Ness, dem 2015 gestorbenen ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, zurückgriff: „Das ist eine populistische Partei, die nach rechts nicht ganz dicht ist.“ Damals sagte er auch, dass sich die Partei nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Chemnitzers im September vorigen Jahres „eindeutig definiert hat“.

Das Fest am Freitag war eines für geladene Gäste. Günther zog aber die nächste Einladung aus der Tasche: Zum 15. Geburtstag des Rathauses lade er für den 11. Mai alle Hennigsdorfer dorthin ein, wo er täglich arbeitet.