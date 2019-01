MOZ

Wriezen (MOZ) Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Am Hafen verschafft. Dort stahlen die Eindringlinge mehrere Kabelrollen und verschwanden anschließend vom Ort des Geschehens. Die genaue Höhe des Sachschadens stand zunächst noch nicht fest.