NWG investiert zehn Millionen Euro

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) wird 2019 rund zehn Millionen Euro in Bauvorhaben investieren. Dabei handelt es sich laut Geschäftsführer Robert Liefke um die größte Summe im Vergleich zu den vergangenen Jahren.

Laut Liefke fließen alle Vorhaben in die genannten zehn Millionen Euro hinein – Instandhaltung, Modernisierung und Neubau. Damit sei die NWG aber auch an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr erneut im Neuruppiner Neubaugebiet. Verschiedene Blöcke werden dort teilweise oder auch grundhaft saniert. Viel Geld wird dabei in die Bruno-Salvat-Straße gesteckt. 100 000 Euro kostet dort die Modernisierung der Wohnungen – je Wohneinheit. Mit dem 2018 bereits begonnenen Umbau in den Hausnummern 1 bis 3 werden insgesamt sechs Millionen Euro investiert. Der zweite Bauabschnitt von der Hausnummer 4 bis zur Nummer 6 soll Mitte des Jahres starten.

Das Ende der Fahnenstange ist mit den Ausgaben in diesem Jahr aber noch längst nicht erreicht: „Wenn ich durch die Stadt gehe, fallen mir noch Projekt für rund 60 Millionen Euro auf, in die ich investieren könnte“, sagt Robert Liefke. (jvo)(Seite 3)