Steuer-Aufschwung saniert Haushalt

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Zwei Millionen Euro Mehreinnahmen sorgen dafür, dass Erkner sich 2019 finanziell wieder ein wenig freischwimmt. Die Stadt gewinnt ihre Kreditwürdigkeit zurück – und will auch gleich einen Kredit aufnehmen.

Das wollte sie voriges Jahr auch, fiel damit bei der Kommunalaufsicht glatt durch. Als Kämmerer Denis Matuszak diese Woche in den Ausschüssen den Haushaltsentwurf für 2019 präsentierte, der sein erster in Erkner ist, hob er die „erhebliche Verbesserung der Ergebnissituation“ hervor, außerdem, dass weiterhin, teilweise sogar mehr als bisher, Geld für soziale Belange zur Verfügung stehe.

Außerdem werden wieder Rücklagen aufgebaut, die mittelfristig gebraucht werden – Stichwort Neubau einer Grundschule. Die Rücklagen waren so ziemlich alle, die Investitionen in die Kitas und Grundschule haben ihren Tribut gefordert. Im Jahr 2022 soll der Pegel im städtischen Sparstrumpf wieder ansteigen, auf 1,2 Millionen Euro.

Möglich wird das alles, weil die Stadt 2019 zwei Millionen Euro mehr einnimmt als 2018, und von diesem Geld nur eine Million Euro ausgibt. Das erste Vorhaben, das schon Anfang 2018 platzte, als das Einschreiten der Kommunalaufsicht gegen den damaligen Haushaltsentwurf mit der Kostenexplosion bei der Buchhorster Straße nahezu zusammenfiel, war eben der Ausbau der Buchhorster Straße.

Sie wird jetzt nur auf dem Mini-Abschnitt zwischen Neu Zittauer und Heinestraße ausgebaut. Vertagt sind auch die Investitionen, für die es zumindest dieses Jahr noch keine Städtebau-Fördermittel gibt, fürs Hauptmann-Museum und den Flakensteg. Insgesamt haben die jetzt vorgesehenen Investitionen für 2019 einen Umfang von 3,3 Millionen Euro; 2018 war noch geplant, 4,3 Millionen Euro zu investieren.

Höhere Einnahmen hat die Stadt vor allem aus den Schlüsselzuweisungen zu erwarten, die wiederum das gestiegene Steueraufkommen in Brandenburg und ganz Deutschland spiegeln. Für Erkner kommen 1,3 Millionen Euro mehr heraus. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommen- (+ 380 000) und der Gewerbesteuer (+ 110 000 Euro) steigen. Dazu kommt ein Einmal-Effekt: eine Gewinnentnahme bei der städtischen Wohnungsgesellschaft in Höhe von 125 000 Euro.

Damit wird eine wichtige Investition unterstützt, die nicht die Stadt direkt, sondern ihr Eigenbetrieb vorhat, die Sanierung des Kunstrasenplatzes, die rund 400 000 Euro kosten dürfte. Davon, dass die Stadt den Eigenbetrieb jetzt selbst führt, erwartet Matuszak – der auch der Werkleiter ist – eine Einsparung von 112.000 Euro.

Für die Anschaffung der Kehrmaschine für den Bauhof und der Feuerwehrfahrzeuge will der Kämmerer Kredite aufnehmen. Das sei ganz normal und gehe auch nicht anders. Die Stadtverordneten begrüßten den Entwurf größtenteils, es gab viel Lob. Bei der Abstimmung im Finanzausschuss am Mittwochabend enthielten sich Rita-Sybille Heinrich und Michael Voges von der Linken, alle anderen stimmten zu.