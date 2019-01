Ein tiefer, blauer Ozean für die Jury

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Jahr lang liegt Helene-Amalia During ihrer Mutter in den Ohren: Sie möchte Waldhorn spielen lernen.

Diana During sträubt sich. „Ich wollte nicht so einen Mutter-Tochter-Vergleich, ich wollte nicht, dass sie bei mir Unterricht bekommt“, sagt Diana During, denn sie selbst ist die Waldhornlehrerin an der Kreismusikschule „Jutta Schlegel“. Und nun stehen die beiden in einem Unterrichtsraum. Helene-Amalia spielt „Deep Blue Ocean“, ihr Lieblingsstück auf dem Horn, und Diana During korrigiert hier und da den Anstoß der Töne.

Das Stück ist das letzte von acht, die die Zehnjährige am Sonnabend beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Beeskow spielen wird. Am Nachmittag, als Duo, mit Josi Aurich am Klavier. Am Vormittag sitzt sie zunächst mit der Gitarre vor der Jury. Denn im Zupf-Trio wirkt Helene ebenfalls mit. Es ist das zweite Mal, das sie beim Regionalwettbewerb dabei ist. „Ich will weiterkommen“, nennt sie ihr Ziel.

Zwölf Mädchen und Jungen der Fürstenwalder Zweigstelle der Musikschule treten am Freitag und Sonnabend beim Ausscheid an. „Das Starterfeld ist unglaublich jung“, sagt Alois Micheel. Der 56-Jährige unterrichtet Klavier, sitzt im Regionalausschuss des Wettbewerbs und vertritt aktuell Schulleiterin Kristin Gatzmaga.

Insgesamt bleibt die Zahl der Teilnehmer hinter der der Vorjahre zurück. Lediglich 186 Kinder und Jugendliche nehmen am Regionalausscheid Nord-Ost des Wettbewerbs teil. 2018 waren es noch 253 Schüler, 2017 sogar 266 und 2016 immerhin 228. Die Tendenz gibt es im gesamten Land Brandenburg, das sich in drei Regionen gliedert. Die besten Teilnehmer der Regionalwettbewerbe dürfen im März beim Landeswettbewerb in Eberswalde spielen.