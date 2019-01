Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Stadtbuslinie, Rufbusverkehr, bessere Anbindung der Gedenkstätte und der Ortsteile – das sind nur einige Stichworte zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr. Oranienburg hat jetzt ein ÖPNV-Konzept vorgelegt.

Schon der 2017 beschlossene Oranienburger Verkehrsentwicklungsplan (VEP) sieht eine konsequente Förderung des umweltfreundlichen Verkehrs vor. Neben Fuß- und Radverkehr soll der ÖPNV deutlich attraktiver werden. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, darüber hat sich ein Fachgremium, dem auch Stadtverordnete angehörten, in drei Workshops Gedanken gemacht. Das Planungsbüro plan:mobil aus Kassel hatte dazu die Daten erhoben, den Prozess begleitet und das Konzept zusammengestellt.

Herausgekommen ist dabei eine „Grundvariante“, die im Fachgremium eine Mehrheit fand, und über die die Stadtverordneten am 25. Februar zu entscheiden haben. Sie besteht aus mehreren Bausteinen. Einer davon ist eine Stadtbusqualität im Linienverkehr. Danach soll in der Kernstadt sowie für Friedenthal, Sachsenhausen, Neustadt, Mittelstadt/Süd ein in etwa halbstündiges Busangebot geschaffen werden – und zwar in der Haupt- und Nebenverkehrszeit sowie auch am Wochenende. Dazu sind zusätzliche Fahrten auf den Linien 800, 801, 802, 804, 805 sowie 821 vorgesehen, gegebenenfalls auch durch Überlagerung von Linien.

Eine neue Tangentiallinie soll vorrangig die Wohngebiete in Oranienburg-Süd erschließen und an den S-Bahnhof Lehnitz anbinden. Die Linie soll stündlich verkehren, gegebenenfalls auch Lehnitz-Ost anschließen und dadurch das dort entstehende neue Wohngebiet mit der Kernstadt – einschließlich Turm-Erlebniscity und Bahnhof Oranienburg – verbinden.

Ein vertaktetes Angebot im Stundentakt unter der Woche und am Wochenende im Zweistundentakt soll es für Lehnitz, Tiergarten, Schmachtenhagen, Zehlendorf, Wensickendorf und Bernöwe geben. Es soll teilweise auch mit bedarfsgesteuerten Rufbussen realisiert werden. Dabei ist daran gedacht, auf bestimmten Abschnitten eine Überlagerung mehrerer Bus- und Rufbuslinien zu erreichen, sodass im Optimalfall sogar ein halbstündiges Busangebot ermöglicht wird.

Für viel Streit und Unverständnis sorgt bisher die nicht bedarfsgerechte ÖPNV-Anbindung der Gedenkstätte Sachsenhausen, die täglich von tausenden Besuchern aufgesucht wird. Zur besseren Steuerung der Besucherströme steht noch ein Gutachten aus, dessen Ergebnisse mit in das jetzt vorgeschlagene ÖPNV-Konzept einfließen sollen. Vorgesehen sind jetzt zusätzliche Fahrten der Linie 804 an Wochenenden. Die Linie 805 erhält einen Stundentakt mit Halt am Finanzamt. Zusätzlich gibt es einen Stundentakt der Linie 821, die aber nur noch an der Haltestelle „Straße der Nationen“ hält und nicht mehr in die gleichnamige Straße fährt.

Zwischen Bahnhof Oranienburg und Gedenkstätte soll außerdem eie Shuttle-Verkehr eingerichtet werden. Ohne Fahrplan, aber zu bestimmten Bedienzeiten soll dieser Bus ausschließlich diese beiden Punkte anfahren. Damit würden im Idealfall fünf Fahrtenpaare in der Stunde Bahnhof Oranienburg und Gedenkstätte Sachsenhausen verbinden.

Die geschätzten Kosten der Grundvariante belaufen sich mindestens auf rund 40 000 Euro für die Einrichtung und 630 000 Euro im Jahr für den Betrieb. Ob Oranienburg das allein stemmen kann und will, muss noch geklärt werden. Die Stadt setzt aber auch auf den Landkreis als Träger des ÖPNV, den sie nicht aus der Verantwortung entlassen möchte. Da das ganze Konzept am Geld hängt, bleibt noch abzuwarten, inwieweit es realisiert wird.