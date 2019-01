Wenn kleine Ninjas eigene Spiele entwickeln

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Dojo, dem Trainingsort für japanische Kampfkünste, kommen die Ninjas zusammen, suchen sich eine Sushi-Karte aus und beginnen mit dem Coding. In etwa so beschreibt Cornelia Gamst das Coderdojo, das sie ab Sonnabend einmal im Monat im Blok O veranstalten will. „Coding ist der Trendbegriff fürs Programmieren“, sagt sie, die Sushi-Karten enthalten kleine Projekte, wie zum Beispiel die Programmierung eines Spiels. Und die Ninjas sind schlichtweg Kinder und Jugendliche, die genau das lernen wollen. Aus dem Blok O wird am Sonnabend ein Dojo – also ein offener, ungezwungener Übungsraum zum Ausprobieren.

Die Teilnehmer macht Cornelia Gamst erst einmal mit Scratch, der Programmiersprache für Kinder, vertraut. Sie suchen sich dann ein Projekt (von den Sushi-Karten) aus, das so aussehen könnte: Die Scratch-Katze steht morgens auf, geht einen Schritt nach rechts zur Tür, zieht ihre Jacke an. Das Spiel funktioniert nur, wenn die Kinder es entsprechend programmieren – etwa festlegen, dass die Katze nach rechts geht, wenn man den rechten Pfeil der Tastatur drückt.

„Das ist ein anderer Erfolg, als einfach ein Spiel zu gewinnen“, sagt die Organisatorin und Mentorin. Es sei faszinierend für die Kinder, wenn sie der „Maschine“ etwas beibringen. Die Teilnehmer sollten mindestens sieben Jahre alt sein (bis 18), etwas lesen und vielleicht einen Browser auf dem PC nutzen können.

Der Informatikunterricht an Schulen starte nach Meinung von Cornelia Gamst, die Mathe und Informatik studiert hat und im Bildungsbereich arbeitet, recht spät. Beim Coderdojo könnten „relativ junge Kinder spielerisch Sachen ausprobieren“. Dabei hat sie auch einen Calliope, eine Hardwareplatine mit Mikrofon. Den Minicomputer kann man zum Beispiel so programmieren, dass die LEDs leuchten, wenn jemand spricht.

Das Blok O stellt Räume und Wlan zur Verfügung, die Programme sind frei zugänglich und „ich mache das einfach aus Enthusiasmus“, erklärt sie, warum das Angebot kostenlos ist.

Wer teilnehmen will, sollte einen Laptop mitbringen, Cornelia Gamst stellt aber auch ein paar zur Verfügung. Perspektivisch will sie von Firmen ausrangierte PCs entgegennehmen oder durch Crowdfunding Geld für neue sammeln. Wer jünger als zwölf ist, muss einen erwachsenen Begleiter mitbringen. Außerdem bittet sie um Kekse oder Obst für ein kleines Buffet. Nach dem Auftakt ist das nächste Dojo für den 23. Februar geplant. Cornelia Gamst sucht weitere Mentoren zur Unterstützung.(sam)

26.1., 14-17 Uhr, Blok O, K.-Marx-Str. 182; Anmeldungen: zen.coderdojo.com/dojos/de/frankfurt-oder/frankfurt-oder, Fragen: frankfurtoder.de@coderdojo.com