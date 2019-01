„Alles außer Psychiatrie“

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. 34 Jahre war Christine Keller am heutigen Martin-Gropius-Krankenhaus tätig. Zuletzt als Leitende Oberärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Jetzt wurde die Medizinerin in den Ruhestand verabschiedet. Keller blickt auf bewegte und bewegende Jahre zurück.

Es ist zwar nicht der ganz harte Schnitt. Sie nehme noch einige Termin in der Autismus-Sprechstunde wahr, die sie aufgebaut sowie viele Jahre lang geleitet hat, und werde sich zunächst weiter um die Ausstellungen im Atrium des Gropius-Krankenhauses kümmern, verrät Christine Keller. Gleichwohl ahnt die 63-Jährige: „Ich muss mich neu erfinden. Und das ist eine schwere Arbeit.“ Allein das Aufräumen ihres bisherigen Büros in der Klinik, das sei „Biografiearbeit“. Und die könne „einen schon fluten“.

Obwohl oder gerade weil sich Christine Keller den Beruf hat hart erkämpfen müssen. Und fast wären die Bemühungen gescheitert. Es habe mehrerer Anläufe gebraucht, erinnert sich Keller, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, noch sehr genau. Als Kind einer Pfarrersfamilie war ihr der Weg zum Medizinstudium zunächst verwehrt. Fünf Mal habe sie sich um einen Platz beworben. Zwischenzeitlich hatte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. Dann endlich erhielt sie eine Zusage – aus Jena. Wohin es die junge Frau von der Küste nun so gar nicht zog. „Um ein Haar hätte ich abgelehnt.“ Keller besann sich und nahm das Studium in Thüringen auf. Das war 1978.

Nicht eben glücklich war sie auch, als sie per Absolventenlenkung mit dem Diplom in der Tasche nach Eberswalde an die damalige Bezirksnervenklinik geschickt wurde. Die Stadt, so ihr erster Eindruck, „potthässlich“. Und das Fach? „Für mich war nach dem Praktischen Jahr klar: Alles, nur nicht Psychiatrie.“ So fing sie zunächst in der Neurologie an der Oderberger Straße an. Um später aber doch genau dort, in der Psychiatrie, eingesetzt zu werden. Und anzukommen. Keller machte den Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, nach der Wende einen zweiten für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was sie antrieb? Sie hatte das Gefühl, „da gibt es was zu tun“. Beispielsweise auch im Umgang mit geistig Behinderten, die bis in die 1980er Jahre häufig in psychiatrischen Kliniken untergebracht wurden. Da könne sie etwas tun, etwas bewegen. Reden, Zuhören, Nachdenken, so beschreibt Keller ihre Stärken, ihren Ansatz.

Nach der Wende kam es bekanntlich zur Trennung von Behinderten und psychisch Kranken. Zur sogenannten Enthospitalisierung. Die Klinik wurde zu einem „Versorgungskrankenhaus“. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sahen und sehen sich die Ärzte und Therapeuten Krankheits- und Störungsbildern konfrontiert, die vormals kaum eine Rolle spielten: Anorexie (Magersucht), Depression, Angst- und Zwangsstörungen. Zu den Hauptdiagnosen heute gehören Störungen im emotionalen sowie im Sozialverhalten. Die Therapie, so sagt Keller, habe sich über die Jahre und Jahrzehnte „stark verändert“, sei komplexer geworden. Differenzierter und zugleich ganzheitlicher. Familientherapie etwa spiele heute eine wesentlich größere Rolle. „Man weiß einfach auch viel mehr über die Zusammenhänge.“ Die Hauptarbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sieht die Fachärztin darin, „eine Beziehung zum Kind oder Jugendlichen herzustellen“. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, eine gewisse Distanz zu wahren.

Im Laufe der Zeit sei die Abteilung, die seit etlichen Jahren eine eigenständige Klinik ist, mehrfach umgezogen auf dem Gelände. Keller kommt auf fünf Standorte. Und auf vier Chefärzte, unter denen sie Dienst tat. Zwei-, dreimal, in Zeiten der Vakanz, amtierte sie als Chefärztin. Auch wenn die kommissarische Leitung in einem Fall drei Jahre währte, übernehmen wollte Keller die Funktion nie. „Ich bin ein B-Player“, sagt sie. Und meint damit vor allem, dass sie als Ärztin, als Therapeutin arbeiten wollte. Leitungsaufgaben mit der dazugehörigen Bürokratie seien ihre Sache nicht. Und so engagierte sich Keller unter anderem auch im Präventionsprojekt „Kinder körperlich kranker Eltern“.

Nun also müsse sie sich neu erfinden, sagt sie. Ganz neu natürlich nicht. Denn Keller hat „vorgesorgt“. Seit vielen Jahren singt sie in mehreren Chören. Ein Hobby, das bislang Ausgleich zum Beruf war, nun weiter ausgebaut werden kann. Und Eberswalde, längst nicht mehr „potthässlich“, sei zur ihrer Wahlheimat geworden. Weshalb sie gern bleibe.