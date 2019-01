Steinreich und auf Kunst bedacht

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zur Kultur in Angermünde gehören neben Veranstaltungen und Denkmälern auch Kunstwerke im öffentlichen Raum. Die Stadt ist damit recht gut bestückt. Wie viele in den letzten acht Jahren angeschafft wurden, hat die Stadtverwaltung jetzt auf Wunsch der Stadtverordneten dokumentiert.

Ob im Kaisergarten, an der Alten Mälzerei, am Seetor oder auf dem Kreisverkehr – überall haben Künstler aus der Region oder aus aller Welt im Rahmen der Hartgesteinsymposien ihre Spuren hinterlassen. Auch in den Ortsteilen ist Kunst im öffentlichen Raum zu finden.

Manche Stücke sind Dauerleihgaben der Schöpfer, andere hat die Stadt aber auch erworben. Die Verwaltung hat jetzt auf Wunsch der Stadtverordneten eine Liste von Exponaten zusammengestellt, die in den vergangenen Jahren erworben wurden. Danach sind von 2010 bis 2018 14 Kunstobjekte in das Eigentum der Stadt übergegangen. Darunter sind die Ortssteine von Kerkow, Stolpe, Dobberzin, Wilmersdorf, Greiffenberg und Welsow. Die für die steinreiche Region typischen Findlinge wurden von den Künstlern Hendrikje Ring und Lars Wilhelm oder Steinmetz Andreas Koschenz für die jeweiligen Orte in Szene gesetzt. Aber auch die Modelle der früheren Angermünder Stadttore wurden von Hendrikje Ring und Lars Wilhelm geschaffen. Am Schwedter Tor arbeitet Lars Wilhelm seit 2017. Voraussichtlich in diesem Jahr will die Stadt es erwerben. Zuletzt wurde das Kunstwerk „Wasserschalen“ von Joachim Karbe unter großer Anteilnahme der Wolletzer Bürger übergeben. Dort ziert es die Ortsmitte.

Finanziert wurden die angekauften Projekte mit Mitteln der Stadt und teilweise mit Unterstützung der Bürgerstiftung der Sparkasse Uckermark, des Freundeskreises engagierter Bürger für die Region Angermünde und ortsansässigen Vereinen.

Diese Liste legte die Verwaltung am Mittwochabend im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss vor. Sie enthält keine Summen. Das wäre zu aufwendig gewesen, erklärte die Fachbereichsleiterin Birgit Ritter. „Oft erfolgte die Finanzierung über mehrere Jahre, auch mit Anteilen von anderen“, sagte sie. Jedoch gewinne man die Erkenntnis, dass in den vergangenen Jahren viel passiert sei. Das bestätigte der Ausschussvorsitzende Wilfried Belde: „Man kann sagen, alle Objekte waren sehr, sehr teuer. Auch unser Stein in Dobberzin hat die 10 000 Euro weit übertroffen.“

Ursprünglich habe die Stadtverordnetenversammlung einmal beschlossen, jährlich 20 000 Euro für Kunstwerke auszugeben. In Jahren knapper Kassen wurden auch nur 10 000 Euro zur Verfügung gestellt, erinnerte Birgit Ritter. Bei umfangreichen Arbeiten wurde die Finanzierung auch ins nächste Jahr übertragen.

Am Donnerstag waren weitere Gespräche über das aktuelle Projekt geplant. Angermünde kauft die Figurengruppe „Die Heiden von Kummerow“ des Künstlers Werner Bruning aus Emsdetten in Nordrhein-Westfalen, die sehr gut zu Angermünde und seinem berühmten Sohn aus Biesenbrow, Ehm Welk, passt. 43 000 Euro sind dafür veranschlagt, die aus Stadtmitteln, einer Privatspende und einem Zuschuss der Bürgerstiftung der Sparkasse Uckermark kommen.