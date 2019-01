Unternehmer zeigen sich optimistisch

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Wachstum von in Frankfurt ansässigen Unternehmen zeigt, dass die Stadt durchaus ein attraktiver Industrie-standort ist. Das betonte der Geschäftsführer der Bezirksgruppe der Vereinigung der Unternehmerverbände in Berlin/Brandenburg Eberhard Tomschke am Mittwochabend beim Neujahrsempfang in Frankfurt. Er verwies auf die angekündigte Erweiterungsinvestition bei der Firma Yamaichi. Auf bis zu 300 Mitarbeiter soll der Personalbestand aufgebaut werden. Auch das Unternehmen UniCaps habe vier Millionen Euro in Frankfurt investiert. „Insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden Eröffnung des BER wird sich mittel- und langfristig die Attraktivität der Region erhöhen“, betonte Tomschke.

Andererseits zeigt die Schließung der Produktion bei Astronergy, wie sich weltweit politische Entscheidungen auf die Standortentscheidungen auswirken. So sei das Produktions-Aus bei Astronergy im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die EU-Kommission die Mindestimportpreise für chinesische Solarmodule hatte auslaufen lassen, was wiederum zu Auftragseinbrüchen bei Astronergy geführt habe.

Das bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg will sich 2019 verstärkt dem Kampf gegen die Jugend-Arbeitslosigkeit widmen, kündigte der Geschäftsführer der Einrichtung Jürgen Weiß an. In der Altersgruppe bis 25 Jahren beträgt demnach die Arbeitslosenquote 8,3 Prozent. Das bbw biete beispielsweise Programme „Ausbildung/Umschulung für junge Eltern zur/zum Kaufmann/-frau für Büromanagement“ und „Einzelcoaching für Berufsrückkehrerinnen“ an. (hk)