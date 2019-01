Bei „Jugend musiziert“ auf der Bühne

Elke Lang

Schöneiche (MOZ) Ein kleines Gitarrenstudio in Schöneiche für Kinder und Erwachsene macht spätestens immer dann von sich reden, wenn bundesweit die Wettbewerbe für „Jugend musiziert“ stattfinden. Am Sonnabend findet in Beeskow der Regionalwettbewerb statt.

Gegründet wurde das Gitarrenstudio vor fast zwanzig Jahren von Daniela Lachmund, geführt wird es von ihr und ihrem Ehemann Ulf, der an der Hochschule für Musik Berlin „Hanns Eisler“ zum Gitarristen und Musikpädagogen ausgebildet worden war. Der nun 52-Jährige hat 22 Jahre lang an der Musikschule Köpenick unterrichtet. In Schöneiche arbeitet er in den Kitas „Löwenzahn“ und „Pusteblume“ mit Gruppen von etwa 15 Kindern. Die Gitarre wird dabei anfangs mehr als Orffsches Schlaginstrument benutzt, und es wird auch Singen, Tanzen und Gestalten in diese Form der musikalischen Früherziehung einbezogen.

Mit Üben geht es erst im Einzelunterricht los. Interne Konzerte in der Schlosskirche dienen dazu, „den Schülern in angenehmer familiärer Atmosphäre zu vermitteln, dass es schön ist, nicht nur für sich zu spielen, die Freude an der Musik mit anderen zu teilen“, erklärt der Lehrer.

Der Unterricht findet in zwei Musikzimmern auf Lachmunds Grundstück statt. Inzwischen steigt schon der eigene Nachwuchs in die Lehrtätigkeit ein. Noah, mit 19 Jahren der Älteste der drei Kinder, bereitet sich auf ein Gitarrenstudium an der Hochschule „Hanns Eisler“ vor und fängt an, im elterlichen Studio zu unterrichten. Er war zweimal Bundespreisträger bei Jugend musiziert, Nele, die 17-jährige Schwester, einmal. Beide sind viele Jahre im „Köpenicker Gitarrenzentrum“ von Rosemarie Ecke ausgebildet worden, Der dreieinhalbjährige Navid nimmt an der musikalischen Früherziehung durch den Vater in der Kita „Löwenzahn“ teil.

Aus dem Schöneicher Gitarrenstudio Lachmund sind insgesamt sechs Bundespreisträger von Jugend musiziert hervorgegangen, dazu viele Landes- und Regionalpreisträger. Viele wurden von Daniela und Ulf Lachmund von der Kita an begleitet. „Das ist eine besonders schöne Seite unseres Berufes“, freut sich das Ehepaar.

Zur Zeit lernen im Einzelunterricht 26 Schüler. Davon werden am diesjährigen Regionalwettbewerb sechs Duos in den Altersklassen 1 bis 6 teilnehmen. „Dabei geht es uns nicht um die Platzierung, sondern dass die Schüler ein schönes Ziel haben, nämlich ein schönes Konzert mit aufgeschlossenem Publikum. Und egal, wie sie abschneiden: Hinterher sind sie besser auf dem Instrument.“ Nele und Noah gehören zur Altersklasse 6 und können deshalb in diesem Jahr letztmalig als Duo teilnehmen.