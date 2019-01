Lob auch vom internationalen Chef

Musikalische Umrahmung: das Berlin-Jazz-Ensemble um Johannes Albes (rechts). Der Tenorsaxofonist ist Chefarzt im Herzzentrum Brandenburg in Bernau. © Foto: Bernhard Schwiete

Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Der Wechsel in der Geschäftsführung stand am Mittwochabend im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs des Bad Saarower Klinikums. Die neue Chefin, Carmen Bier, präsentierte sich erstmals der Öffentlichkeit. Dankesworte gab es für ihre Vorgängerin, Julia Disselborg.

48 Stunden nach dem Neujahrsempfang der CDU mit der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer war der Fürstenwalder Dom erneut hervorragend gefüllt. Mehr als 400 Gäste hatten sich für den Empfang des Helios-Klinikums angemeldet. Damit war der Dom, in den das Bad Saarower Krankenhaus traditionell einlädt, zwar nicht ganz so voll wie vor einem Jahr, als Helios den Arzt und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen als Gastredner verpflichtet hatte. Leer blieben aber nur wenige Plätze. Als der offizielle Teil beendet war, herrschte am Büfett das übliche Gedränge.

Zuvor hatte es diesmal gleich zwei Reden von Klinik-Geschäftsführerinnen gegeben. Julia Disselborg, die das Haus Ende Januar verlässt, blickte auf das vergangene Jahr zurück. Ihre Nachfolgerin, Carmen Bier, offiziell erst ab 1. Februar in Amt und Würden, blickte in die Zukunft. Die Neue sprach von einem „angenehmen Part“, der ihr in naher Zukunft zukomme, und war damit bei anstehenden Neuerungen im Klinikum angekommen.

Am 6. März werde ein Neubau mit einer zweiten interdisziplinären Palliativstation eröffnet, außerdem ziehen dort die Kardiologie und die Neurologie II ein. Auch die laufende Modernisierung der Radiologie werde im ersten Halbjahr abgeschlossen. Danach folge als nächstes Bauprojekt, ein Eltern-Kind-Zentrum. Dort entsteht eine neue Geburtshilfe-Station in unmittelbarer Nähe zur Kinderklinik. Carmen Bier nannte aber auch zwei weitere Ziele: Das onkologische Zentrum solle zertifiziert werden und das Klinikum wolle sich verstärkt dem Bereich Pflege widmen. „Als größte Berufsgruppe spielt die Pflege eine tragende Rolle bei der Versorgung unserer Patienten“, begründete die neue Chefin.

Zuvor hatte Julia Disselborg von einem Jahr 2018 gesprochen, das nicht immer einfach gewesen sei. Sechs Chefarztstellen seien neu zu besetzen gewesen. Sie berichtete aber auch von medizinischen „Meilensteinen“ wie der Tumorbehandlung durch Hyperthermie und der neuen Zwei-Ebenen-Angiograpieanlage in der Radiologie.

Sechs Jahre lang war Julia Disselborg Geschäftsführerin des Klinikums. Für Bad Saarower Verhältnisse war das eine lange Zeit, wie der Ärztliche Direktor Dr. Jens Osel in seiner Neujahrsrede bemerkte. In seinen bislang 18 Jahren im Haus habe er acht verschiedene Geschäftsführer erlebt. „Wandel und Konstante“ lautete der Titel seiner Ansprache. Julia Disselborg habe das Klinikum wesentlich geprägt, sagte er. Wohin es die scheidende Klinikchefin zieht, wollte sie auch beim Neujahrsempfang noch nicht verraten. Ihre neue berufliche Aufgabe liege in Westdeutschland, sagte sie nur. Begründet hatte sie ihren Weggang mit privaten Motiven.

Am Ende des offiziellen Teils trat noch Enrico Jensch ans Rednerpult. Auch der frühere Klinikgeschäftsführer, der bis zum Geschäftsführer für das internationale operative Geschäft der Helios Health Holding aufgestiegen ist, fand lobende Worte für Julia Disselborg. „Ich habe das Gefühl, dass Sie viele positive Entscheidungen für den Standort getroffen haben“, sagte er. Von ihrer Nachfolgerin sei er überzeugt, dass sie das Haus „weiter fruchtbringend in die Zukunft führt“.

Gastredner war diesmal Prof. Gerhard Danzer von der Medizinischen Hochschule aus Neuruppin. Er sprach zum Thema „Person und personale Medizin“.