Griff in die Rücklagen

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Mehr Geld in den Kassen der Städte und Dörfer – das ist erklärtes Ziel von Landrätin Karina Dörk. Der Kreis dagegen soll weniger Geld einsammeln, kann dafür auch weniger verteilen. Die Folge: die Haushalte für 2019 und 2020 werden nicht ausgeglichen sein.

Jahrelang war aus jedem Winkel der Uckermark stets die gleiche Klage zu hören: Zu wenig Geld. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Gemeinden verschuldeten sich, mussten immer wieder mit Nachtragshaushalten arbeiten. Die Zinsen fraßen einen Teil der Einnahmen auf. Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsflaute bescherten den strukturschwachen Regionen einen finanziellen Dauernotstand. Es drohte sogar einigen die Zwangsverwaltung. Dem Landkreis ging es nicht anders, schob die Verwaltung doch einen millionenschweren Schuldenberg vor sich her, der einfach nicht abnahm.

Dann plötzlich kam alles ganz anders. Innerhalb weniger Jahre spülten Steuern aufgrund anhaltender Konjunktur so viel Geld in die Kassen der deutschen Kommunen, dass die Schulden in atemberaubendem Tempo verschwanden. „Realistisch hat niemand daran geglaubt, dass man so schnell wieder runterkommt“, sagt Landrats-Vize Bernd Brandenburg zufrieden. Der oberste Finanzchef der Kreisverwaltung hat die Schrauben lockern können, es steht wieder für alle erdenklichen Aufgaben mehr Geld zur Verfügung.

Das wichtigste aber: Die von allen Städten und Dörfern zu leistende Kreisumlage, aus der ein Großteil der Kreisausgaben bestritten wird, ist in diesem Jahr von ursprünglich fast 46 auf jetzt 41 Prozent deutlich gesenkt worden. Damit haben die Kommunen wieder mehr Luft und können mehr Geld für Investitionen ausgeben. Aussage des Kämmerers: Auch 2019 und 2020 bleibt die Umlage auf niedrigem Niveau, und zwar bei 42 Prozent. Die geringe Steigerung ist demnach nötig, weil der Kreis in beiden Jahren vermutlich mit einem Minus wirtschaftet, die Differenz aber aus den satten Rücklagen nimmt. Bleiben alle Bedingungen wie bisher, dann nimmt die Verwaltung unter dem Strich aufgrund der Steuern trotzdem mehr Geld ein.

Nach Angaben von Bernd Brandenburg sind die Städte und Gemeinden zweimal dazu gehört worden. „Ein Kämmerer muss geizig sein und immer laut klagen können“, witzelt der Landrats-Vize. Es habe sich aber ein neuer Trend in der Argumentation eingeschlichen: Die Kommunen hätten zwar ausgeglichene Haushalte, aber noch viele offene Wünsche. Fazit: Mehr Geld zur eigenen Verwendung ist immer willkommen.

Das betrifft vor allem Investitionen. Da würde auch der Landkreis gern mehr tun. Vor allem bei Kreisstraßensanierungen, beim Brandschutz oder bei den weiterführenden Schulen. „Wir haben aber inzwischen ein Umsetzungsproblem“, sagt Brandenburg. Gerade bei Bauvorhaben seien kaum Kapazitäten zu bekommen.

Im Vergleich mit anderen Landkreisen hat die Uckermark aber noch ein ganz anderes Problem: Die Soziallasten sind vergleichsweise hoch. Nach derzeitiger Berechnung kommen Ausgaben für Jugendhilfe, Sozialhilfe, Grundsicherung und viele andere öffentliche Unterstützungsleistungen auf einen Gesamtbetrag von etwa 65 Millionen Euro. Das sind im Durchschnitt damit 514 Euro pro Einwohner. „Genau das ist unser Handicap“, sagt Bernd Brandenburg. „Und hinzu kommt, dass uns in der peripheren Lage auch noch die Wirtschaftskraft fehlt.“

Allerdings will man in der Prenzlauer Verwaltung nicht klagen. Zwar können sich in einem Kreishaushalt immer noch schnell Schwankungen durch unvorhergesehene Ausgaben ergeben, aber die Situation in den vergangenen 25 Jahren war nie so gut wie jetzt.

Der neue Doppel-Kreishaushalt für die Jahre 2019 und 2020 soll jetzt in den Ausschüssen des Kreistages öffentlich diskutiert und auf dem Kreistag im März beschlossen werden.