Neun teilen sich Leitung der Volkssolidarität

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf Eine eindrucksvolle Bilanz zogen die Mitglieder der Ortsgruppe der Volkssolidarität auf ihrer Jahreshaupt- und Wahlversammlung. Verabschiedet wurde nach 25-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender Walter Neuber. Er bleibt der Ortsgruppe auch weiterhin als Ehrenvorsitzender treu.

„Wir sind alt – sehr alt“, hatte Gunhild Grimm, Schatzmeisterin der Fredersdorf-Vogelsdorfer Ortsgruppe der Volkssolidarität, ausgerechnet und war für die 145 Mitglieder auf 11 267 Lebensjahre gekommen, das ergebe ein Durchschnittsalter von 77,7 Jahren, sagte sie im Rechenschaftsbericht der Ortsgruppenjahresversammlung in der Begegnungsstätte. Das älteste Mitglied sei Günter Strehmann mit 93 Jahren, das Jüngste Bürgermeister Thomas Krieger mit 47.

Das Alter und damit einhergehende Krankheiten oder Einschränkungen sind es oft, die der Aktivität der Mitglieder Grenzen setzen. „Aber fast immer gab es Vertretungen und Ehrenamtler, die einsprangen, wenn jemand krank wurde, so dass die meisten Vorhaben auch umgesetzt werden konnten“, sagte sie. Und das waren eine ganze Menge Höhepunkte. So fanden im vergangenen Jahr 155 Veranstaltungen mit 3274 Teilnehmern statt. „Die Ortsgruppe hier gehört zu den Aktivsten im Landkreis“, stellte später Anna Schatz vom Kreisvorstand dazu fest. Sie tritt in die Fußstapfen von Koordinatorin Barbara Möckel, die gerade in den Ruhestand gegangen ist.

Zum Veranstaltungsreigen gehören die Treffen mit Chören, Tanzveranstaltungen – deren Eintrittsgelder die finanzielle Situation der Ortsgruppe erheblich verbesserten – und auch Vorträge bis hin zu Gesprächen mit dem Bürgermeister und der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Regina Boßdorf. Wobei ein großes Dankeschön an das Team der Begegnungsstätte ging, das jede Veranstaltung perfekt vorbereite.

Viel namentliches Lob galt den Leitern der sieben Interessengruppen von Kegeln über Rückenschule bis Kreatives Gestalten oder Sicherheit im Straßenverkehr. In der Debatte gab es ein ganz aktuelles Angebot von Manfred Meyer, der eine Interessengruppe Computer und Smartphone ins Leben rief. Mehr Aufmerksamkeit wollen die Ortsgruppenmitglieder der Öffentlichkeitsarbeit widmen, die doch sehr gelitten habe. Bedauert wurde, dass die Kinder aus der Kita Wasserflöhe bei runden Seniorengeburtstagen nicht mehr mit einem Ständchen dabei seien.

Nach 25 Jahren im Vorstand der Ortsgruppe, und den meisten davon als rühriger Vorsitzender, wurde Walter Neuber in den „Ruhestand“ verabschiedet. Er habe sich in all den Jahren auch als Gemeindevertreter und Stellvertreter im Seniorenbeirat immer für die Senioren stark gemacht, hieß es. So für Ruhebänke und die Befestigung von Gehwegen. „Stets bemühte er sich um beeindruckende Sammelergebnisse bei den Sponsoren“, hieß es, ohne die eine vernünftige Arbeit nicht möglich wäre. Und für die Vorstandssitzungen hatte er ein „Gerüst für die Tagesordnung erarbeitet“, das nach wie vor Bestand habe. Geschenke, Beifall für seine Arbeit und große Anerkennung auch von Thomas Krieger und Regina Boßdorf machten Walter Neuber den „kleinen Ausstand“ leichter. So ganz ruhig wird der 83-Jährige es nämlich demnächst auch nicht angehen lassen: Er wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Das Vorstandsgremium, das die Stimmen aller 65 Anwesenden bekam, hat eine neue Konstellation. So gibt es keinen expliziten Vorsitzenden mehr, sondern eine „breite Spitze“ aus neun Personen, zu der neben Schatzmeisterin Gunhild Grimm und Protokollantin Gudrun Glasmacher die Leiter der Interessengruppen gehören. Inge Rybka ist als Revisorin tätig.