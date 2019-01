Seilbahn, Trampolin, Kriechtunnel

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eine Übung können (oder müssen) die Kinder und Jugendlichen schon jetzt absolvieren: Geduld. Denn bis der versprochene Spielplatz in Ostende, am Tempelberg, fertig ist, wird es noch dauern. Wie Tiefbauamtsleiterin Heike Köhler am Mittwochabend bei der Vorstellung der Vorplanung erklärte, sei für dieses Jahr zwar noch der Baubeginn vorgesehen. Die Übergabe werde aber mit Sicherheit erst 2020 erfolgen. Also heißt es: sich in Geduld üben. Oder wie es Clemens Klikar von „Stadt.Menschen.Berlin“ ausdrückte: „Noch einmal Weihnachten abwarten.“ Was aber vielleicht auch die Vorfreude des Nachwuchses erhöht.

Interessiert verfolgten jedenfalls etliche Mädchen und Jungen sowie deren Eltern und Anlieger die Erläuterungen des Büros für Landschaftsplanung. Inhaber Günther Schiemann präsentierte zwei Varianten. Diese habe sein Büro im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens (unter Mitwirkung von „Stadt.Menschen.Berlin“) nach einem Vor-Ort-Termin sowie einer Planungswerkstatt erarbeitet. Wobei Schiemann kein Geheimnis daraus machte, dass die zweite Variante sein Favorit ist. Und offenbar auch der der Stadtverwaltung. Konzipiert ist auf der etwa 3500 Quadratmeter großen Fläche zwischen Ostender Höhen und Tempelberg ein Mehrgenerationenspielplatz. Mit Angeboten für nahezu alle Altersklassen. So sieht der Entwurf etwa einen kleinen Bolzplatz im vorderen Bereich, Fitnessgeräte, eine Tischtennisplatte, ein Rollstuhl-Trampolin, einen Kriechtunnel sowie eine Seilbahn vor. Genau dies sei der Wunsch vieler Kinder gewesen, unterstrichen Klikar und Schiemann.

Für diesen Entwurf gab es viel Lob, aber auch noch einige Anregungen und kritische Fragen. Positiv nahmen die Ostender beispielsweise zur Kenntnis, dass der alte Baumbestand weitestgehend erhalten bleiben soll wie das Areal überhaupt sehr naturnah gestaltet werden soll. Diskutiert wurde die Frage von Schatten- und Sonnenplätzen, einer möglichen Überdachung von Sitzgelegenheiten, die Frage der Einzäunung oder der Materialwahl. Holz, gab Heike Köhler zu bedenken, sei einfach pflegeintensiver und nicht so langlebig. Eine junge Frau konnte sich mit der Vorzugsvariante der Stadt aber so gar nicht anfreunden. Vor allem der Bolzplatz direkt an der Straße Ostender Höhen, genau gegenüber der Eigenheime, missfalle ihr. Konflikte mit den Anliegern seien wegen der Lärmbelastung programmiert, erklärte sie. Der Platz sei deutlich kleiner als jener etwa am Schützenplatz, hielt Schiemann dagegen. Im Übrigen könne man durch die Materialwahl den Geräuschpegel beeinflussen.

In Kürze werden die Pläne den Abgeordneten präsentiert. Im Etat sind 450 000 Euro für den Bau eingestellt.