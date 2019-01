Brücke am Schöpfwerk baufällig

Nadja Voigt

Neureetz/Zäckericker Loose (MOZ) Im zurückliegenden Jahr wurden in der Gemeinde Oderaue fünf Brückenprüfungen durchgeführt. Deren Ergebnisse bekamen die Gemeindevertreter nun zur Kenntnis vorgelegt. In der Gemeindevertretersitzung stellte Bau- und Ordnungsamtsleiter Helge Suhr den Anwesenden im Bürgerhaus in Neureetz die Gutachten vor. Erstellt wurden sie von einer Ingenieurin. Mit dem Ergebnis, dass die Brücke über den Wallgraben in Richtung Spitz die Zustandsnote 1,5 von 4 bekommt. Riss- und Verwitterungsschäden gebe es nur geringe. Dort seien lediglich Reinigungsmaßnahmen durchzuführen und der Bewuchs durch den Gemeindearbeiter zu entfernen. Das gleiche gilt für die drei Brücken über die Stille Oder und den Laufgraben in Zäckericker Loose. Zudem müsste Korrosionsschutz auf die Geländer aufgebracht werden und in einem Fall die Bankette aufgefüllt werden. Zwei der Brücken erhielten die Zustandsnote 1,2, eine die Note 2,2.

Handlungsbedarf besteht bei der fünften geprüften Brücke: Sie befindet sich am Schöpfwerk in Paulshof und erhielt nur die Note 3,5. Deshalb sieht die Gutachterin in ihrem Prüfbericht einen Ersatzneubau vor, der so schnell wie möglich erfolgen solle. Eine Instandsetzung sei unwirtschaftlich. „Die Brücke wurde aus minderwertigem Beton errichtet, der statische Nachweis der Belastungsfähigkeit ist nicht möglich.“ Als Sofortmaßnahme sieht die Prüferin die Einengung der Fahrbahn von fünf auf vier Meter durch Baken vor, um die Befahrung mit Begegnungsfall zu verhindern. Dadurch soll die Gewichtsbelastung verringert werden.

Überrascht zeigte sich Oderaues Bürgermeister Bodo Schröder, das die Mehrzahl der Brücken so gut instand sei. Das dachte Bodo Schulz allerdings auch von der beanstandeten, wie der Gemeindevertreter aus Neuküstrinchen zugab. „Doch der Beton bricht in Schollen ab“, unterstrich Helge Suhr. Das sei jedoch von oben nicht zu sehen. Baumaßnahmen seien allerdings an der betreffenden Plattenbrücke in Paulshof nicht geplant. „Und wenn, dann nur mit Fördermitteln“, so Suhr. Möglicherweise aus einem Programm des Bundes für Agrarförderung und Küstenschutz. Dort seien auch für die „Steinerne Brücke“ und die Brücke in Croustillier Anträge gestellt.