Dritte Säule im Landkreis steht

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Immer wieder begleiten Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe Gerichtsverfahren am Amtsgericht Bad Freienwalde. Welche Verfahren sind das und wie alt die Angeklagten sind, darüber sprach mit dem Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, Thomas Berendt.

Herr Berendt, wer begleitet die jungen Erwachsenen und warum?

Die Jugendgerichtshilfe begleitet junge Menschen in Jugendstrafverfahren. Junge Menschen, das sind Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren beziehungsweise Heranwachsende zwischen 18 und 20 Jahren. Entscheidend hierfür ist das Alter zum Zeitpunkt der Tat.

Welche Aufgaben kommen der Jugendgerichtshilfe in einem solchen Verfahren zu?

Die Betreuung des jungen Menschen und der Sorgeberechtigten – in der Regel die Eltern – während der Hauptverhandlung sowie dort die Erbringung der Stellungnahme (Aussagen zu Biographie, aktueller Situation und einem Vorschlag zur Verfahrensbeendigung).

Was geht dem Verfahren voraus?

Die frühzeitige Kontaktaufnahme und Gespräche mit dem jungen Menschen und dessen Sorgeberechtigten. Unter Umständen werden auch Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung ohne Hauptverhandlung ausgelotet und gegebenenfalls werden weitere Informationen von der Bildungseinrichtung, anderen Fachdiensten des Jugendamtes oder der Bewährungshilfe eingeholt. Ebenfalls dazu gehören Haftbesuche, sofern der junge Mensch bereits in der Justizvollzugsanstalt sitzt.

Was folgt auf das Verfahren? Gibt es eine weitere Begleitung?

Die Jugendgerichtshelfer sind Ansprechpartner für offene Fragen aus dem Verfahren und setzen Weisungen und Auflagen (Vermittlung an Einsatzstellen bei Sozialstunden, an Erziehung- und Suchtberatungsstellen, Täter-Opfer-Ausgleich, Sozial-Trainingskurse) um und begleiten die jungen Menschen auch während und nach der Haftzeit.

Gibt es auch landkreispezifische Aufgabenfelder?

Ja. Dazu gehört die Begleitung und Beratung von Strafunmündigen (unter 14 Jahren). Zudem sind die Jugendgerichtshelfer Ansprechpartner für die Jugendberufshilfe, zum Beispiel die Produktionsschulen. Und neben dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit stellt die Jugendgerichtshilfe die dritte Säule der Jugendberufsagentur Märkisch-Oderland dar.

Die Jugendberufsagentur bündelt die Angebote der Arbeitsagentur, des Jugendamtes und des Jobcenters. Dazu arbeiten Berufsberatung, Jugendgerichtshilfe und Arbeits-/Ausbildungsvermittlung sowie Fallmanagement U25 eng zusammen. Die Agentur gibt es aktuell in Seelow und Strausberg. In Bad Freienwalde ist dieses Angebot ab Mitte 2019 geplant. Kontakt zur Jugendgerichtshilfe gibt es unter Telefon 03346 8500 oder per E-Mail an jugendamt@­landkreis-mol.de