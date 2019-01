Psychologin spricht von Folter

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Im Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Freienwalde um das schwer misshandelte kleine Mädchen, dessen Mutter und Stiefvater auf der Anklagebank sitzen, sind nun weitere Zeugen vernommen worden. Unter anderem die betreuende Kinderpsychologin.

„Das ist Folter“, sagte die Kinderpsychologin, die die Zweijährige in Berlin-Buch und ihre Mutter betreute, in dieser Woche vor dem Amtsgericht Bad Freienwalde aus. Dort wurde sie als Zeugin gehört. In einem Verfahren, das keinen kalt lassen kann: Denn einem kleinen Menschen wurden durch massive Gewalteinwirkung vier Armknochen gebrochen. Und die blieben über zwei Wochen unversorgt. Die Mutter des Kindes, berichtet die Fachärztin in der Vernehmung, habe damals erzählt, das die Verletzungen durch den Stiefvater vorgenommen wurden und sie es nicht verhindern konnte. „Und natürlich haben wir darüber gesprochen, wie es sein kann, dass sie im Nebenraum bleibt“, so die Psychologin. Nicht eingreift. Ihr Lebensgefährte habe sie vom Kind isoliert, sie ferngehalten und das Kind drangsaliert trocken zu werden – Tag und Nacht gezwungen, auf den Topf zu gehen – sie in der Ecke mit erhobenen Armen stehen lassen. Zudem hatte das Kind immer wieder blaue Flecke und ausgerissene Haare. Als verwahrlost, bedürftig und schwer bindungsgestörtes Kleinkind schildert die Psychologin die kleine Patientin, die sie in Berlin-Buch betreute. „Sie war erstarrt.“

Der nunmehr vierte Verhandlungstag begann mit der Ankündigung, dass die Mutter des kleinen Mädchens eine Erklärung abgeben wolle. Was dann folgte, waren weitere Ausführungen über die Beziehung der beiden Angeklagten – der Mutter des Mädchens und des Stiefvaters –, über die eigene Traumatisierung, Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Panikattacken. Nach einer Stunde wurde der Vorsitzende Richter dann jedoch ungeduldig und erinnerte die Angeklagte, dass sie in dieser ganzen Zeit noch nichts Neues vorgebracht habe. „Das ist exakt das, was sie uns am ersten. Tag auch erzählt haben“, so der Richter. „Sie erzählen stundenlang Ereignisse, die nichts mit dem zentralen Geschehen zu tun haben. Aber wenn es um den Gewaltexzess geht, können sie sich an nichts erinnern.“ Fest steht, dass dabei oder zumindest in kurzer zeitlicher Distanz dem damals zweijährigen Mädchen alle Armknochen gebrochen wurden. Und sie erst nach zwei langen Wochen einem Arzt vorgestellt wurde. Angeblich, so die Aussage der Mutter, durfte sie keinen Arzt verständigen. Doch auch als ihr damaliger Lebensgefährte, den sie als aufbrausend, einschüchternd und manipulativ beschreibt, kurzzeitig das Haus verlässt, holt sie keine Hilfe. Ruft weder Freunde noch Familie noch die Polizei. Ein Umstand, der auf das Gericht sehr befremdlich wirkt. „Sie trauen sich nicht zum Arzt, weil sie sich bedroht fühlen. Und dann ist er einen halben Tag weg und sie machen nichts. Dann gibt es wieder Streit, er verlässt die Wohnung. Und es geschieht wieder nichts. Sie hatten doch immerhin ein schwer verletztes Kind“, heißt es vom Richter. So schwer, dass die Kleine über Tage keinen Trinkbecher halten kann, nur liegen oder abgestützt sitzen kann. Unter Schmerzen, wie alle Ärzte bestätigen.

Noch befremdlicher erscheint dem Gericht, dass, als Mutter und Kind zunächst beim Kinderarzt, dann in der Rettungsstelle und schließlich in der Kinderschutzambulanz in Berlin landen, die Mutter erneut Kontakt zum Stiefvater aufnimmt. „Da haben sie nichts besseres zu tun, als den Mann anzurufen, vor dem sie Todesangst haben“, so der Richter. „Jetzt sind sie ihn mal los und dann sagen sie ihm, wo sie sind?“ Das sei auf Grundlage ihrer Geschichte nur sehr schwer nachzuvollziehen.

„Was ich nicht verstehe“, insistierte der Richter am vierten Verhandlungstag, dem noch mindestens ein weiterer folgen wird, „Sie schildern ihn als jemanden, der sadistische Erziehungsmaßnahmen durchführt. Und es gibt eine gleichbleibende Art der Misshandlung. Aber was ist passiert, das es zu so einer Eskalation kommen konnte?“