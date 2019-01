„Jugend trifft Wirtschaft“

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Unter dem Motto „Jugend ist Zukunft und trifft Wirtschaft“ findet am Sonnabend im Friedrich-Wolf-Theater der Neujahrsempfang der Stadt für geladene Gäste statt. Im Vorfeld der Veranstaltung hat es bei Gästen, die schon mehrmals an diesem Empfang teilgenommen haben, teilweise für Verwunderung gesorgt, dass auf der Einladung in diesem Jahr ausdrücklich nur eine Person eingeladen wird und nicht ein Partner oder eine Partnerin, Ehemann oder Ehefrau. Frank Eckert, Pressesprecher der Stadt erklärt dies mit Platzgründen. Denn das Motto des Neujahrsempfangs soll nicht nur plakativ behauptet werden, sondern wird auch umgesetzt.

So sind zu der Veranstaltung in diesem Jahr auch 50 Jugendliche eingeladen. Die waren am Jugendtag „Hütte for you“ im Rahmen der „Woche der beruflichen Chancen“ im vergangenen Jahr beteiligt. Beim Neujahrsempfang sollen Ideen und Wünsche vorgestellt werden, die beim Jugendtag zur Sprache kamen. Außerdem sollen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, an diesem Abend mit Wirtschaftsvertretern ins Gespräch zu kommen.

Der Spendenaufruf des Bürgermeisters zum Neujahrsempfang in diesem Jahr gilt nicht einem Jugendprojekt sondern den Senioren. So soll mit den Spenden das Senioren-Einkaufsmobil (SEM) unterstützt werden. Ein Mal wöchentlich fahren ehrenamtliche Helfer nach vorheriger Anmeldung Senioren zu Eisenhüttenstädter Einkaufszentren. Die Senioren werden von zu Hause abgeholt und nach dem Einkauf wieder dorthin zurück gebracht. Dafür ist ein Fahrzeug am Stadtteilbüro offis stationiert, das natürlich Geld kostet.

Neben der Projektvorstellung der Schüler wird Bürgermeister Frank Balzer eine Rede halten. Auch ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums des Landes wird erwartet. Neu ist, dass in diesem Jahr erstmals keine Ehrenamtler im Rahmen des Neujahrsempfangs ausgezeichnet werden. Das bedeutet aber nicht, dass diese Form der Würdigung nicht mehr vorgesehen ist, betont Frank Eckert. Vielmehr soll es eine extra Veranstaltung geben, bei der dann die Auszeichnung vorgenommen wird, die Ehrenamtler da alleine im Mittelpunkt stehen. Wann diese Veranstaltung stattfinden wird und wie die Ausgezeichneten ausgewählt werden, dazu wollte Frank Eckert noch nichts sagen.