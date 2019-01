Stephanie Lubasch

Eisenhüttenstadt (MOZ) So muss sie wohl aussehen, die totale Entspannung: Die Beine angewinkelt, einen Arm unter dem Kopf, das Gesicht leicht zur Seite geneigt. Eine Frau beim Sonnenbaden – oder in Erwartung des Geliebten? 1965 hat Lore Plietzsch diesen „Liegenden weiblichen Akt“ geschaffen. Ab Sonnabend ist die Bronze, die zum Bestand des Kunstarchives Beeskow gehört, in der Städtischen Galerie Eisenhüttenstadt zu sehen. Eine Leihgabe, so wie ihre „Schwimmerin“, die einst in der Bernauer Waldsiedlung stand: auch dies eine nackte Schöne, die sich elegant das Haar hochhält.

Im kommenden Jahr wird Lore Plietzsch 90 Jahre alt. Die Bildhauerin hat bei Fritz Cremer gelernt; ihr Motiv ist seit jeher der Mensch. In Eisenhüttenstadt sind jetzt vorwiegend Köpfe und kleinere Akte aus Gips und Bronze zu sehen, alte und junge Frauen, Männer, Kinder, aus dem Alltag heraus festgehalten für die Ewigkeit. Sie wolle dem Menschen, den sie porträtiere, nah kommen, hat die gebürtige Thüringerin einmal gesagt. Sie habe nicht das Bedürfnis, ihn zu verändern. „Ich möchte ihn so machen, wie er ist.“

Ganz anders die Malerin und Grafikerin Karla Woisnitza. 1952 in Rüdersdorf geboren und an der Hochschule für Bildende Künste Dresden ausgebildet, liegt ihr Interesse weniger im Figürlichen. Vergänglichkeit aber ist auch eines ihrer Themen. So sieht man in einer Fotoserie die traurigen Reste eines verfallenen Gebäudes, Steine, Holzbalken, über die bereits die Natur hinwegwuchert. Auch aus alten Stoffen macht die Berlinerin Kunst, formt sie in Rahmen zum Ausstellungsobjekt, lenkt den Blick auf eingestickte Monogramme. In ihren Collagen treffen Zeitungsartikel auf Schnipsel von Eintrittskarten, zieht ein Faden seine Bahn, geben sich Fransen unbeeindruckt der Schwerkraft hin. Voller Lust experimentiert sie mit Material, Textur und Oberflächenbeschaffenheit.

Zwei Generationen, zwei Positionen: Der Kulturwissenschaftler Thomas Kumlehn hat die beiden für diese gemeinsame Ausstellung, die zuvor bereits in Rangsdorf und Dannenwalde zu sehen war, gewonnen. „Ich dachte, es könnte spannend sein, zwei Frauen mit einer sehr unterschiedlichen künstlerischen Haltung zusammenzubringen“, sagt er. Auf der einen Seite die dem Realismus verpflichtete Lore Plietzsch als eine der letzten noch lebenden Vertreterinnen der DDR-Bildhauerei, auf der anderen Karla Woisnitza, zu DDR-Zeiten eine wichtige Vertreterin der alternativen Kunstszene, mit ihrem „anderen Ausschreiten künstlerischer Gestaltung“, ihrer „Experimentierfreudigkeit“ auf der Fläche wie auch im Raum.

Die Künstlerinnen, für die es ein erstes Aufeinandertreffen war, sind mittlerweile begeistert von dem Projekt. „Was uns verbindet, ist die Qualität“, bringt Lore Plietzsch es auf den Punkt, „wir nehmen uns ernst und das, was wir machen.“ Auch Karla Woisnitza sagt: „Wir können auf Augenhöhe miteinander kommunizieren.“

Die Schau lädt nun ein, der Spannung nachzulauschen, die sich zwischen den Werken der beiden Frauen aufbaut, dem ganz direkten Zugriff auf die Wirklichkeit auf der einen und ihrem künstlerischen Hinterfragen auf der andern Seite. Die Räume in Eisenhüttenstadt bieten dafür einen wunderbaren Rahmen, wie Lore Plietzsch findet: „Wenn ich meine Werke hier stehen sehe, möchte gleich wieder anfangen zu arbeiten!“

Vernissage: Sonnabend, 11 Uhr, dann bis 10.3., Di–Fr 10–17 Uhr, Sa/So 13–17 Uhr, Galerie des Städtischen Museums, Löwenstraße 4, Eisenhüttenstadt, Tel. 03364 2146