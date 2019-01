Die erste Adresse am Deich

Bernd Röseler

Groß Neuendorf (MOZ) „Wo Essen Freude macht.“ Mit diesem Slogan haben Brigitte Melchert und Karin Leonhardt die Visitenkarte ihres Restaurants mit Pension in Groß Neuendorf überschrieben. Seit vielen Jahren betreiben die beiden Frauen im Oderbruch-Dorf ihr kleines Landfrauen-Café.

„Es macht uns noch immer Spaß“, sagt Brigitte Melchert. Die 68-jährige Groß Neuendorferin ist die Seele vom Landfrauen-Cafè. Was sie sich kulinarisch ausdenkt, bekommt der Gast von ihrer Kollegin Karin Leonhardt (58) auf dem Teller serviert. Gute, deftige Oderbruchküche ist es zumeist. Die reicht von fangfrischem Fisch, wie Zander, Hecht und aktuell vor allem Quappe über Schnitzel in allen Variationen bis hin zu Porree-Gemüse mit Frikadellen oder dem üppigen Grillteller.

„Bislang hatten wir immer gut zu tun, besonders an den Wochenenden“, erzählt Brigitte Melchert. Viele Besucher des schönen Dorfes an der Oder verbinden dann einen Spaziergang auf dem Deich mit einer gemütlichen Einkehr bei den Landfrauen. An Tagen mit besonderen Veranstaltungen im Ort, wie zum Beispiel dem traditionellen Töpfermarkt, dem Saisonstart am Kulturhafen oder bei Vorstellungen des Theaters im Waggon haben die beiden Frauen alle Hände voll zu tun. „Dann holen wir uns oft auch Hilfe von auswärts“, berichtet Karin Leonhardt. Auch wenn es darum geht, eine größere Familienfeier im Gastraum oder ein Dorf- oder Vereinsfest im Saal auszurichten, kann die „Stammbesatzung“ auf die Hilfe von Freunden und ehemaligen Kolleginnen bauen. Dennoch würde man sich auch über junge, engagierte Nachwuchskräfte freuen.

Das Team des Landfrauen-Cafés macht so gut wie alles möglich in puncto Gastlichkeit. Es organisiert Seminare, Hochzeitsfeste, Geburtstagsparties, Familienfeiern aller Art, Schulabschlussfeste, Ehemaligentreffen, Schlachtefeste, Betriebs-, Frauentags- und Weihnachtsfeiern, es bewirtet Reisegruppen und sorgt auf Wunsch auch für musikalische Unterhaltung. „Unser Landfrauen-Café gibt es jetzt seit über 20 Jahren“, sagt Brigitte Melchert. „In dieser Zeit haben wir viele, viele Gäste bewirtet – und dabei stets darauf geachtet, dass es den Gästen nicht nur schmeckt bei uns, sondern, dass sie sich auch wohlfühlen.“

Diese Liebe zum Gast spürt der Besucher sofort, wenn er das kleine Restaurant betritt. Bilder von Malern aus dem Oderbruch hängen an der Wand. Kunstkalender, Ansichtskarten, Veranstaltungsübersichten liegen bereit. Ebenso wie Bücher und Broschüren über regionale Geschichte. Gläser mit Honig aus Letschin stehen da. In einem separaten Regal können die Besucher selbstgestrickte Mützen, Schals, Socken und Pullover in Augenschein nehmen - und natürlich auch kaufen. „Die Stricksachen von Frau Brettschneider aus Gorgast sind gerade jetzt, in der kalten Jahreszeit, der Renner“, erzählt Karin Leonhardt.

Zwar hat auch der Winter an der Oder so seine Reize, aber Brigitte Melchert und Karin Leonhardt freuen sich jetzt schon auf die kommende Frühlings- und Sommersaison. „Dann können es sich die Besucher auch draußen in unserem Biergarten gut gehen lassen. Das genießen die Gäste ganz besonders“, sagt Brigitte Melchert.

Für die engagierte Köchin und Gastwirtin ist das Landfrauen-Café zum Lebensinhalt geworden. Ebenso, wie für ihre Kollegin. Und obwohl die beiden Damen der Landfrauen GbR nicht mehr die Allerjüngsten sind, verschwenden sie ans Aufhören noch keinen Gedanken – entgegen manch’ anders lautender Gerüchte, die hin und wieder aufkommen. „Dafür macht uns die Arbeit hier viel zu viel Spaß“, sagt Brigitte Melchert, Karin Leonhardt pflichtet ihr bei. Beide wünschen sich, dass auch in der Saison 2019 möglichst viele Gäste den Weg nach Groß Neuendorf und zu den Landfrauen finden mögen.