Defekte Lampen größtes Ärgernis

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) 116 Meldungen hat Anja Neumann-Körber, Fachdienst Gesamtverwaltung und Wahlen der Stadt Bad Freienwalde, bisher im Internetportal „Maerker“ registriert. Die meisten Hinweise gehen auf das Konto defekter Straßenleuchten.

Illegaler Müll in Hohensaaten, Schlaglöcher in städtischen Straßen oder verschobene Gehwegplatten: Seit vergangenen Juli beteiligt sich die Stadt Bad Freienwalde, wie berichtet, am Internetportal „Maerker Brandenburg“, das vom Innenministerium entwickelt wurde. Bürger können damit infrastrukturelle Defizite übers Internet direkt an die Verwaltung melden.

„Der Bürger ist das Auge der Verwaltung“, sagte Anja Körber-Neumann bei der Einführung des Systems. Die Menschen kennen die Probleme besser als die Verwaltung, weil sie täglich daran vorbei laufen.

Den Stand ihres Anliegens erfahren sie über ein Ampelsymbol. Ist das Problem wie zum Beispiel ein Schlagloch bei der Verwaltung angekommen, steht die Ampel auf Rot. Hat sie den Hinweis dankend entgegen genommen und mitgeteilt, dass das Problem an den zuständigen Fachbereich oder Behörde weitergeleitet hat, zeigt die Ampel gelb an. Sobald das Schlagloch gefüllt, das Problem erledigt ist, wird eine grüne Ampel gezeigt.

„Wir haben 41 Hinweise komplett erledigt “, erklärt Anja Neumann-Körber. Dabei steht die Ampel auf Grün. 33 Fälle befinden sich im grün-gelben Bereich. Dies bedeutet, dass die Stadtverwaltung sich des Problems angenommen hat, es aber nicht selbst lösen kann. Defekte müssen zum Beispiel von einer Bau- oder Handwerksfirma behoben werden. „Es kann natürlich passieren, dass die Stadt so schnell keine Firma findet, weil alle volle Auftragsbücher haben“, sagt Anja Körber-Neumann. Nicht immer ist die Stadtverwaltung verantwortlich. Schlaglöcher auf Kreis-, Landes- und Bundesstraße muss der jeweilige Baulastträger beseitigen. Die Stadt meldet den Schaden dorthin. Ob und wann der Reparaturtrupp losgeschickt wird, liege nicht in städtischer Hand.

In 15 Fällen steht die Ampel auf Gelb. Ein Bürger forderte ein Wildwechsel-Schild in einer Straße Hohensaaten, weil dort schon häufiger Tiere überfahren wurden. „Wir haben einen Antrag ans Straßenverkehrsamt des Landkreises geschickt“, sagt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Diese Behörde entscheide, ob dem Antrag des Bürger stattgegeben wird.

Die 26 roten Ampeln zeigen Hinweise, die gerade hereingekommen sind oder solche, die nicht erledigt werden können. Um Schlaglöcher mit Bitumen füllen zu können, ist es derzeit zu kalt. Auch verschobene Gehwegplatten können vielleicht wegen der Minustemperaturen nicht bewegt werden. Die Ampel bleibt dennoch so lange auf Rot, bis der Fall erledigt ist.

„Es gibt auch immer wieder Meldungen, die wir nicht zuordnen können“, beschreibt Anja Neumann-Körber ein Problem. Einfach nur Müll in der Natur oder Schmutz am Bahnhof zu notieren, sei zu wenig. Das Bahnhofsumfeld sei groß. „Wir brauchen eine genauere Beschreibung, wo sich der Müll befindet“, sagt sie. Dazu sei auf der Seite eine Karte, auf der man den Ort anklicken könne. Wenn dann dazu noch die E-Mail-Adresse nicht angegeben wird, könne die Stadt nicht einmal rückfragen. Aus Datenschutzgründen werden die Hinweise überarbeitet und Namen herausgenommen.

Wie breit die Beschwerdeflut manchmal ist, zeigt dieser Fall aus einem Wohngebiet, in dem die Lampen jetzt aus Energiespargründen nach 22 Uhr gedimmt werden: Die Lampe habe ihm immer geholfen, den nächtlichen Weg zur Toilette zu finden, ohne das Licht anknipsen zu müssen, so der Bürger. Dies sei aber nun nicht mehr der Fall.