Kita-Elternbeirat weiter nicht anerkannt

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Schon seit mehr als eineinhalb Jahren versuchen engagierte Kita-Eltern aus Oberhavel, einen Beirat als Sprachrohr zu installieren. Bislang ist es ihnen nicht gelungen. Anträge dazu im Kreistag Oberhavel scheiterten. Bislang hatte die Landkreis-Verwaltung die Einhaltung der Regularien bei der Wahl der Kita-Elternbeiräte bemängelt. Nach der jüngsten Wahl des Kita-Elternbeirats, bei dem im Landkreis 31 Einrichtungen einen Beirat wählten, „sind wir davon ausgegangen, alles richtig gemacht zu haben“, so Loren Tirado vom Elternbeirat.

Am Donnerstag sagte Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf dazu: „Die Prüfung ist noch nicht finalisiert. Dem Landkreis wurde nicht hinreichend dargelegt, dass sich alle Eltern am Wahlprozess beteiligen konnten. Gemeinsam wurde entschieden, dass der Fachbereich Jugend umgehend alle Träger von Kindertagesstätten in Oberhavel anschreibt, um in Erfahrung zu bringen, ob allen Eltern die Information zur Wahl eines Kitaelternbeirates zugegangen ist. Nach Rückmeldung aller Träger der Kindertagesstätten wird der Fachbereich Jugend eine Entscheidung treffen. Ziel des Landkreises ist es, diese Entscheidung bis Ende Februar bekannt zu geben.“ (bu)