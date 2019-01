Robert Redford eröffnet Sundance Festival in Utah

DPA

Park City (dpa) Hollywoodstar und Festivalgründer Robert Redford (82) hat am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Wintersportort Park City (Utah) das Sundance Filmfestival eröffnet.

Es ist das größte Festival für unabhängige, außerhalb Hollywoods produzierte Filme. Bis zum 3. Februar werden mehr 112 Spielfilme sowie Dokus und Kurzfilme aus Dutzenden Ländern gezeigt.

Bei der traditionellen Pressekonferenz zum Auftakt des Festivals trat Redford nur kurz in Erscheinung. Er habe das nun 34 Jahre lang gemacht, sagte der Regisseur und Schauspieler. Er wolle sich jetzt um andere Sachen kümmern und mehr Zeit mit den Filmen und den Filmemachern verbringen. Redford hatte kürzlich auch seinen Abschied von der Schauspielerei bekannt gegeben. Sein zuletzt gedrehter Film „Ein Gauner&Gentleman“ soll Ende März in die deutschen Kinos kommen.

Bei Sundance-Festival treten 56 Filme in vier Wettbewerbskategorien gegeneinander an. Die deutsche Ko-Produktion „Monos“ von Regisseur Alejandro Landes geht in der Sparte „World Cinema“-Drama ins Rennen.

Auch der Film „The Sunlit Night“ des deutschen Regisseurs David Wnendt („Kriegerin“) mit Jenny Slate und Zach Galifianakis feiert in Park City seine Weltpremiere. In dieser Premieren-Reihe, außerhalb des Wettbewerbs, laufen auch Filme wie „After The Wedding“ mit Julianne Moore und Michelle Williams, sowie das Politdrama „Official Secrets“ mit Keira Knightley und Ralph Fiennes.