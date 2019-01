Kunstversteigerung für den guten Zweck

Bärbel Kraemer

Bad Belzig 2017 stiftete der in Bad Belzig lebende Maler und Grafiker Jürgen Parusel zwei seiner Werke für den guten Zweck. Er vertraute sie Lothar Lehmann an, der dieselben für den guten Zweck versteigern sollte. Die Erlöse aus der Versteigerung kamen später der Kita „Lindenzwerge“ in Bad Belzig und dem Borner Mühlenverein zugute.

Jetzt ist Parusel abermals an den Lothar Lehmann herangetreten, um ihm erneut zwei Werke anzuvertrauen. Wie beim ersten Mal soll er dieselben für den guten Zweck versteigen. Die Arbeiten des Malers und Grafikers zeigen die Bad Belzig Bricciuskirche bei Nacht, und dürften wie bei der ersten Aktion das Interesse vieler Kunst Interessierter auf sich ziehen.

„Wer die Bilder vor seinem Gebot ansehen möchte, möge sich zwecks Terminvereinbarung telefonisch bei mir melden“, bittet Lehmann. Gebote nimmt er ebenfalls unter der Telefonnummer 033841/31171 entgegen.

Damit ist er auch schon beim Thema und erzählt, wer von der Aktion profitieren soll. „Zum einen die Kita Tausendfüßler und zum anderen eine Kindertagespflegestelle in der Stadt“, so der Bad Belziger.

Beate Kettler, die Leiterin der Kita, freut das Engagement der beiden Männer und hat bereits eine Idee, wie die in Aussicht stehende Spende verwendet werden könnte. „Wir würden ein Farbprojekt durchführen“, so die Kita-Chefin. Mit dem Spendengeld könnten die dafür erforderlichen Materialien gekauft werden, so Beate Kettler, die sich über das Engagement von Parusel und Lehmann freut.

Bis zum 17. März läuft die Aktion. Dann wird der 58-Jährige das symbolische Hämmerchen fallen lassen. Das Mindestgebot für jedes Bild beträgt 70 Euro.

Der Künstler Jürgen Parusel lebt seit einigen Jahren in Bad Belzig. Geboren 1940 in Prittisch im heutigen Polen, studierte er Kunsterziehung in Kassel. Ab 1975 arbeitete Parusel als freischaffender Maler in Berlin. Dort widmete er sich neben der Malerei manuellen Drucktechniken. In der Mitte der 1980er Jahre engagierte er sich mit mehreren Partnern für den Aufbau einer Druckwerkstatt in Algier und erhielt dafür ein Projektstipendium der Internationalen Gesellschaft für Bildende Kunst. Grafiken des Künstlers werden aktuell in der Galerie des Kunstvereins „Hoher Fläming“ auf der Burg Eisenhardt gezeigt.

Mit Einzug des Frühlings will Lothar Lehmann auch weiterhin im Einsatz für die gute Sache sein. Er sagt: „Ab April oder Mai beginnen die Trödelmarktaktionen wieder“. Unterstützt von Inge und Hartmut Leifheit will er dann wieder tausend kleine Dinge an die Frau oder an den Mann bringen und die im Jahr 2009 geborene Trödelmarktidee fortsetzen. „Wir haben seitdem bereits mehrere Tausend Euro eingenommen. Dieses Geld wurde zu 100 Prozent für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt“, erklärt der 58-Jährige. Zu den Begünstigten gehörten in der Vergangenheit neben den Kindereinrichtungen der Stadt unter anderem die Freie Schule „Fläming“, der Wir e.V., die Jugendfeuerwehr Bad Belzig, das Jugendtheater „Strumpfhose“ sowie die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs. „Nicht zu vergessen, unsere Spende für den Sonnenschutz im Bad Belziger Freibad“, so Lehmann.