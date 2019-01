Verein(t) unter neuem Dach

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Ortsgruppe des Brandenburgischen Seniorenverbands ist nach dessen Auflösung unter das Dach des Roten Kreuzes geschlüpft. Am Mittwoch fand in Beeskow die konstituierende Versammlung statt. Dabei wurde auch ein neuer Vorstand gewählt.

Karola Alfaenger ist neue Vorsitzende der Beeskower Senioren, die bisher beim Brandenburgischen Seniorenverband (BSV) organisiert waren. Außer ihr wurden Günter Lein, Ellen Witzke, Peter Maras und Monika Schulze in den Vorstand gewählt. Die genaue Aufgabenverteilung werde den Mitgliedern auf der kommenden Versammlung im Februar mitgeteilt, so die neu gewählte Vorsitzende. Aus Altersgründen hatte der langjährige Schatzmeister Horst Lehmann nicht mehr kandidiert. Unter seiner 28-jährigen Ägide wurden die Finanzreserven von 200 DM (anno 1991) auf 4000 Euro (Dezember 2018) vermehrt. Lehmann wurde mit herzlichen Dankesworten aus dem Amt verabschiedet. Klaus Alfaenger gehört ebenfalls nicht dem neuen Vorstand an. Er hatte mit Blick auf die Kandidatur seiner Frau auf eine eigene Vorstandskandidatur verzichtet. Er wurde von den Mitgliedern als Repräsentant der neuen Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Seniorenbeirat der Stadt Beeskow gewählt.

Die Vorstandswahl war notwendig geworden, weil sich die Ortsgruppe der Senioren nach der Auflösung des BSV neu orientieren musste. Schnell war klar, dass das DRK neuer Partner sein würde. „Ihre Arbeit und Ihre Aktivitäten passen zu unserer Philosophie wie die Faust aufs Auge“, sagte der DRK-Präsident des Kreisverbands Märkisch-Oder-Havel-Spree, Manfred Helbig, bei seiner Begrüßung der Ortsgruppe. Die neue Vorsitzende, Karola Alfaenger, will nach eigenen Angaben die Arbeit ihrer Vorgängerin Sigrid Kuchling und deren Team nahtlos fortsetzen. Dennoch kündigte sie eine Neuerung an: Unter dem Dach des DRK werde die Ortsgruppe ein festes Domizil erhalten, und zwar am DRK-Standort in der Rouanetstraße 10. Dort wollen die Senioren ein Büro sowie einen Versammlungsraum übernehmen. Bisher traf sich der Vorstand zu Besprechungen im privaten Rahmen oder in Gaststätten.

Die Gründungsversammlung unter neuem Dach war auch eine Gelegenheit, auf die Arbeit der 1991 unter dem Vorsitz von Kurt Herlitschka gegründeten Ortsgruppe (zunächst unter dem Dach des Bundes der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen, später unter dem Dach des BSV) zurückzublicken. So haben die regelmäßigen Treffen, Tagesfahrten, Teilnahmen an überregionalen Feiern sowie die Aktivitäten der Interessengemeinschaften Kegeln, Bowling, Rommé, Skat, Radfahren und Angeln dafür gesorgt, dass die Ortsgruppe in den ersten Jahren von 35 Mitgliedern auf über 100 angewachsen war. Die Höchstmarke wurde 2005 mit 129 Mitgliedern erreicht. Aktuell sind 102 Seniorinnen und Senioren in der Ortsgruppe organisiert. Kurt Herlitschka hatte die Ortsgruppe 24 Jahre lang geführt, und die Leitung vor vier Jahren an Sigrid Kuchling übergeben. Die bisherige Vorsitzende hatte vor der Wahl angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für den Vorstand zu kandidieren. Sie wolle sich aber weiterhin in der Gruppe engagieren.